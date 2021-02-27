連假出遊衝抹茶山 宜蘭五峰旗停車場客滿管制

228連假第一天，宜蘭好天氣，各景點湧現人潮，清水地熱遊憩區停車場上午9時25分就達到總量管制標準，通往抹茶山的礁溪鄉五峰旗風景區停車場，9時40分也停滿了，相繼啟動車輛一出一進的管制措施。

清水地熱去年入園96.3萬人次，可以煮蛋、炊食、泡腳，且免門票，很適合全家出遊，連續兩年在宜蘭縣府轄管的16處風景區中，排名高居第一，每逢假日入園車輛絡繹不絕，園區250個停車場，今天上午9時25分就停了一半，達到管制標準，縣府工旅處立即啟動一出一進的管制。

近年來爆紅的宜蘭抹茶山人氣同樣擋不住，一早再現人潮，山下的礁溪鄉五峰旗風景區停車場湧入車潮，今天上午9時40分也因為停車量達到百分之50，啟動流量管制。