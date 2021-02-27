連假出遊衝抹茶山 宜蘭五峰旗停車場客滿管制
228連假第一天，宜蘭好天氣，各景點湧現人潮，清水地熱遊憩區停車場上午9時25分就達到總量管制標準，通往抹茶山的礁溪鄉五峰旗風景區停車場，9時40分也停滿了，相繼啟動車輛一出一進的管制措施。
清水地熱去年入園96.3萬人次，可以煮蛋、炊食、泡腳，且免門票，很適合全家出遊，連續兩年在宜蘭縣府轄管的16處風景區中，排名高居第一，每逢假日入園車輛絡繹不絕，園區250個停車場，今天上午9時25分就停了一半，達到管制標準，縣府工旅處立即啟動一出一進的管制。
近年來爆紅的宜蘭抹茶山人氣同樣擋不住，一早再現人潮，山下的礁溪鄉五峰旗風景區停車場湧入車潮，今天上午9時40分也因為停車量達到百分之50，啟動流量管制。
登「抹茶山」從礁溪五峰旗風景區上山，由停車場走4公里產業道路到通天橋，前半段是一段緩坡，抵達通天橋後，要再走1.6公里的步道，這一路段為陡坡，短短1.6公里就從海拔400公尺的通天橋岟升到海拔950公尺的山屋，要有一定腳力才能勝任，羅東林管處提醒遊客務必注意登山。
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