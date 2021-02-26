基隆中和路自來水過年破管大停水罵翻 將設2大管線改善

大年初二基隆市中和路自來水管線因老舊破管漏水，造成1千多戶停水，引發民眾抱怨，立委蔡適應要求增設400mm及200mm新管線，徹底改善供水問題。自來水公司第一區管理處今天報告管線搶修狀況，並提出兩條新設管線改善用水不足、水壓問題。

年初二中山區中和路一帶，因管線老舊破損，自來水管線壓力突然降低，造成大慶大城周邊社區大約上千戶水壓不足、甚至無法用水問題，原有300mm PVC管線已經老化不堪繼續使用。

立委蔡適應服務處今請水公司辦理改善說明會，邀市議員張秉鈞、宋瑋莉、莊敬聖、中山區公所、和慶里長李詹淇、中和里長蘇彩雪、大慶大城、富都、麗景山莊、山林松境等社區管理委員會等單位到場。

自來水公司第一區管理處解說管線搶修狀況，並提出兩條新設管線來改善用水不足、水壓問題。宋瑋莉表示，希望自來水公司拿出誠意，除了新設管線，過去淺埋的舊管也可以一併清除。莊敬聖表示，大慶大城地區的問題牽扯到3千多戶，不只是水管老舊破損，還有用水分配不均的問題，自來水公司要負起全責辦理。

張秉鈞說，初二發生問題後，大家都關心改善狀況，自來水公司說明工期約8個月，希望可以避開雨季盡早完成。