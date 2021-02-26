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東大門夜市租金低屢傳轉租 花縣府稽查若違法將停租

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣府近日到東大門夜市稽查攤商是否有攤招不符等情事，杜絕違法轉租的投機行為。圖／縣府提供
花蓮縣府近日到東大門夜市稽查攤商是否有攤招不符等情事，杜絕違法轉租的投機行為。圖／縣府提供

花蓮市區的東大門夜市是花蓮人氣景點，一年超過270萬人次造訪，縣府顧及攤商生計，每攤僅收2000元月租，卻不時傳出攤商轉租賺取租金價差。縣府近日加強稽查，初步清查近400攤中約2成招牌與原申請名稱不同，將限期改善，若查出有轉租情事，則依契約撤銷租用權。

縣府觀光處表示，當初訂定每月2000元的攤位使用費，確實比市價低得多，用意是夜市設立初期要減輕攤商營運負擔。不過，依稅務機關資料顯示，東大門夜市攤位確實出現轉租情況，轉租行情每月1萬到1萬2000元，是原租金的5、6倍，價差驚人。

為杜絕轉租牟利的投機行為，縣府觀光處日前到東大門夜市專案稽查，主要稽查招牌名稱是否與攤商申請攤位時名稱相同，攤商是否依法投保火險、明火攤商是否依規定裝設防火建材等項目。

觀光處代理處長張志翔說，東大門夜市約400攤，初步清查，發現攤招不符的約2成，有轉租的可能，會持續追蹤，但也坦言，業務可能以合夥、聘雇等方式，規避轉租行為。

張志翔表示，攤商若覺得經營不易，可以取消承租，讓縣府收回將攤位提供給真正需要的民眾，而不是私下高價轉租，一旦發現違反契約轉租行為，將限期改善，若違規滿3點就收回使用權。

在縣府與夜市攤商推動下，東大門夜市已成熱門景點，有民眾認為依目前人氣，月租金只要2000元實在太便宜。張志翔表示，會通盤考量市場租金行情，評估是否調整。

東大門福町夜市主委黃家明說，確實有攤商以合夥方式來分攤營運成本，縣府可以輔導達到雙贏，至於若要提高租金，也願意支持縣府微調，用來提升夜市整體夜市競爭大，很多業者會以合夥方式降低分擔營運成本，建議縣府可以輔導這些合夥業者；對於租金價格，縣府有意調整，但接連遇到地震、疫情災情延後，支持提高租金，提升夜市整體設備。

花蓮東大門夜市已是遊客必訪的人氣景點。圖／報系資料照片
花蓮東大門夜市已是遊客必訪的人氣景點。圖／報系資料照片
花蓮縣府近日到東大門夜市稽查攤商是否有攤招不符等情事，杜絕違法轉租的投機行為。圖／縣府提供
花蓮縣府近日到東大門夜市稽查攤商是否有攤招不符等情事，杜絕違法轉租的投機行為。圖／縣府提供

夜市 金價 疫情

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