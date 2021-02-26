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基隆市立納骨塔將改建現代典藏館 塔位1萬4可增至5萬個

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立納骨塔舊有老舊將改建。圖／報系資料照片
基隆市立納骨塔舊有老舊將改建。圖／報系資料照片

基隆市立納骨塔老舊，已使用近40年，且塔位不敷使用，市府編列5億多元就地重建「基隆市生命典藏館」，塔位從1萬4千多可增加到5萬個，提供更優質殯葬環境。原有納骨塔裡1萬3000多個骨灰罈將移置到火化場旁暫置，3月將開家屬說明會，說明移置過程。

目前市立納骨塔為地下1層，地上7層建物，十分老舊，結構也有破損、風化，屋簷會掉落水泥塊，地下室也滲水，內部通道僅迴旋梯，空間狹窄又缺乏無障礙設施，塔位不敷使用，市府規畫就地重建。新建計畫目前正進行細部設計，今年底前發包動工，預計2023年底到2024年初完工。

新納骨塔將規畫為地下1層、地上4層的新大樓，以生命典藏的理念規畫，塔位數增加到5萬個以上，增設電梯等設施，讓先人「住」的舒適。

民眾說，舊納骨塔空間狹窄、潮濕，地下室還漏水，且未設計櫃位，存放的骨灰罈暴露，與現代化塔位相差甚大，不符民眾使用與期待。

民政處指出，新納骨塔完成後，能提供更舒適的空間，對於亡者或家屬都是一大福音，這也是這幾年來最大規模的殯葬設施改善計畫。

基隆

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