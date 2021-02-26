台鐵代理局長祁文中慰問 家屬悲痛：台鐵是兇手！

台鐵代理局長祁文中，今天到台東池上及關山等地，慰問死傷者家屬，並向死者上香致意，過程中家屬忍不住悲痛情緒，當場激動痛批「台鐵是兇手」，要求祁給真相。

「還我小孩」、「台鐵是兇手」死者潘志鴻家屬見到祁文中前來靈堂慰問上香，激動起來一度將祁包圍，甚至下跪要求祁給真相，幸經一旁人員不斷安撫，才沒有讓場面失控。

潘志鴻的妹妹說，哥哥死的太冤枉，這麼筆直的鐵路，竟然還會發生意外，實在令人難以接受，以前工班有呼喚應答設備（無線電對講機），這麼安全的東西，為什麼台鐵取消掉，希望哥哥的枉死，能喚起台鐵全面的制度改善。