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檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂罰1891件

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂開罰1891件。圖／環保局提供
檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂開罰1891件。圖／環保局提供

喜歡亂丟菸蒂的癮君子注意了！基隆市環保局今天公布去年針對亂丟煙蒂共開罰1891件，罰鍰230萬元，其中1551件違規案由民眾檢舉。民眾檢舉的件數占8成，主要都是檢舉達人，環保局發出檢舉獎金50萬餘元。環保局說，機車行駛在道路上，等紅綠燈時最容易亂丟菸蒂。

環保局廢棄物處理科長林佳儀說，去年開罰的案件主要罰款多為1200元，檢舉人可拿到30%的獎金。裁罰是希望民眾發揮公德心一起維護環境，全民動起來遏止隨手亂丟的習慣並教導民眾養成良好的生活習慣，協力維護環境整潔。

被拍到亂丟菸蒂的地方很多，醫院、圖書館、商店、超商等外面都有，而汽機車行進中，或在等紅燈時亂丟，被在後方人拍下的很多。

據指出，很多檢舉達人會騎機車在安全帽上或者機車上裝設拍攝器材，專去找車多的路口穿梭，錄影器連啟後經過的地方都拍，拍到違規的就「中獎了」，截取畫面向環保局檢舉。

環保局說，民眾提供的檢舉內容最好有動態錄影，會開出罰單要有一些要件，比如從丟出菸蒂到掉到地面的連續動作、拍到車牌、地點等，並標記正確的時間、地點等，證據充足無誤就會開出罰單。

環保局呼籲，民眾如有隨手丟煙蒂壞習慣者，務必戒除，切勿貪圖一時之便，任意亂丟煙蒂，否則在稽查人員及檢舉人雙重監督之下，除了違規受罰1200到6000元不等的罰鍰外，還影響環境衛生，使得清潔隊員冒著生命危險穿梭在車潮中清理。

檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂開罰1891件。圖／環保局提供
檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂開罰1891件。圖／環保局提供
檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂開罰1891件。圖／環保局提供
檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂開罰1891件。圖／環保局提供
檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂開罰1891件。圖／環保局提供
檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂開罰1891件。圖／環保局提供

罰單 圖書館

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