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花蓮東大門夜市2成攤招不符 若違法轉租將收回

中央社 / 花蓮縣26日電

花蓮東大門夜市近400攤位，以每月新台幣2000元租金向縣府承租，因轉租風聲不斷，縣府稽查發現約2成攤商實際營運與申請品項不符，將追查是否為轉租，若屬實就收回使用權。

觀光處代理處長張志翔今天指出，為加強東大門夜市管理，24日晚間進行專案稽查，針對招牌名稱與申請攤位是否相符、攤商有無投保火險、明火攤商裝設防火建材等。

觀光處指出，依稅務機關資料顯示，東大門夜市攤商轉租行情每月租金約1萬至1萬2000元間，是縣府租金的5倍以上，攤商非法轉租賺取價差。

張志翔指出，經全面盤查，約有2成攤商有攤招不符情形，申請銷售的商品、服務與實際不符，就認定有轉租的可能性，初步會依契約計點，限期改善，滿3點就收回使用權，將攤位提供給真正需要的民眾。

他坦言，業者會以合夥、聘僱等方式規避轉租行為，會持續追蹤攤招不符的攤位，若查獲非法轉租行為，就可直接撤銷使用權；若攤商經營不下去，可直接申請退租。

不過，也有民眾反映，東大門租金相較於其他市區租用店面價格實在太低，張志翔說，夜市創立初期，縣府考量業者營運成本，設定最低租金，不樂見成為轉租商機，調漲租金會納入考量。

東大門福町夜市主委黃家明說，夜市競爭大，很多業者會以合夥方式降低分擔營運成本，建議縣府可以輔導這些合夥業者；對於租金價格，縣府有意調整，但接連遇到地震、武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情災情延後，支持提高租金，提升夜市整體硬體設備。

夜市 疫情 金價

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