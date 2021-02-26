快訊

獨／國產聯亞新冠疫苗二期臨床試驗今起接種 預估6月見成果

不能放假、24小時得配合雇主要求 外籍看護人權在哪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵海瑞站意外 代理局長：1個月內初步調查結果呈現

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台鐵海端站發生電力維修車撞擊3名工務道班人員，造成2死1傷重大工安意外。台鐵代理局長祁文中（前），今天到台東池上及關山等地，慰問死傷者家屬，並向死者上香。記者尤聰光／攝影
台鐵海端站發生電力維修車撞擊3名工務道班人員，造成2死1傷重大工安意外。台鐵代理局長祁文中（前），今天到台東池上及關山等地，慰問死傷者家屬，並向死者上香。記者尤聰光／攝影

台鐵海端站發生電力維修車撞擊3名工務道班人員，造成2死1傷重大工安意外。台鐵代理局長祁文中，今天到台東池上及關山等地，慰問死傷者家屬，並向死者上香。不過家屬提出4 疑點，要台鐵給真相。祁文中說：「目前全力調查中，絕對會給家屬及社會一個真相」。

祁文中說，家屬所有的疑點，都會納進調查報告中，至於有家屬質疑證據會被滅證，這部分檢警、運安會及台鐵本身都在調查，大家都想釐清真相，不可能會掩飾滅證；目前已開了2次專案會議，希望在1個月內把初步調查結果呈現出來，一定會給家屬及社會真相。

今天祁文中在台鐵官員陪同下，前往死者潘志鴻及劉煌德家中靈堂前上香致哀，家屬見到祁出現，忍不住痛哭，並向祁提出質疑，包括電力維修車有無剎車、有無鳴笛、換道岔時間有無和外縣市相符、暸望員人力是否不足及通知訊息有無不一致等。

祁文中強調，目前調查重點包括申報到核准、資訊傳遞、工班人員配置、崗位的調配、司機有依規定無減速和鳴笛、這些都已調閱相關佐證資料；另家屬後續安置，任何需要鐵路局都會盡全力協助，如果家屬有工作需要，台鐵也會幫安排工作，就算是1年1簽的約聘工作，也會保障續簽。

祁文中（右）希望在1個月內把初步調查結果呈現出來，一定會給家屬及社會真相。記者尤聰光／攝影
祁文中（右）希望在1個月內把初步調查結果呈現出來，一定會給家屬及社會真相。記者尤聰光／攝影

台鐵 工安

延伸閱讀

交通部擬重整台鐵 工會憂公司化前奏

撞死流浪狗還嗆「畜生」 事主到靈前下跪上香：我就是畜生

瑞芳猴硐鐵道 恢復雙線通車

影／瑞芳猴硐今確定恢復雙線通車 西正線次長搭乘測試

相關新聞

檢舉達人貢獻8成賺50萬！基隆去年亂丟菸蒂罰1891件

喜歡亂丟菸蒂的癮君子注意了！基隆市環保局今天公布去年針對亂丟煙蒂共開罰1891件，罰鍰230萬元，其中1551件違規案由...

台鐵代理局長祁文中慰問 家屬悲痛：台鐵是兇手！

台鐵代理局長祁文中，今天到台東池上及關山等地，慰問死傷者家屬，並向死者上香致意，過程中家屬忍不住悲痛情緒，當場激動痛批「...

台鐵海瑞站意外 代理局長：1個月內初步調查結果呈現

台鐵海端站發生電力維修車撞擊3名工務道班人員，造成2死1傷重大工安意外。台鐵代理局長祁文中，今天到台東池上及關山等地，慰...

傳承百年 宜蘭五結走尪今人力扛媽祖鑾轎遶境祈福除疫

宜蘭縣五結鄉利澤簡最重要信仰中心永安宮，100多年前為了除疫驅瘟，發展出「走尪」特色民俗，傳承至今，不但是地方重要民俗活...

基隆警統計機車占各車禍4成 搶快最多2個月開9千張超速

基隆市警交通隊統計，今年至今不到2個月，基隆已發生5件死亡車禍，造成機車騎士3人、機車乘客1人及行人1人死亡；其中機車事...

富貴市場住戶尋短 基市府：絕無迫遷

基隆市公有富貴市場為海砂屋屬危樓，市府3月1日起廢止使用，通知住戶和攤商27日搬遷清空，前晚卻發生3樓租戶謝姓阿嬤尋短命...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。