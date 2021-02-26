台鐵海瑞站意外 代理局長：1個月內初步調查結果呈現

台鐵海端站發生電力維修車撞擊3名工務道班人員，造成2死1傷重大工安意外。台鐵代理局長祁文中，今天到台東池上及關山等地，慰問死傷者家屬，並向死者上香。不過家屬提出4 疑點，要台鐵給真相。祁文中說：「目前全力調查中，絕對會給家屬及社會一個真相」。

祁文中說，家屬所有的疑點，都會納進調查報告中，至於有家屬質疑證據會被滅證，這部分檢警、運安會及台鐵本身都在調查，大家都想釐清真相，不可能會掩飾滅證；目前已開了2次專案會議，希望在1個月內把初步調查結果呈現出來，一定會給家屬及社會真相。

今天祁文中在台鐵官員陪同下，前往死者潘志鴻及劉煌德家中靈堂前上香致哀，家屬見到祁出現，忍不住痛哭，並向祁提出質疑，包括電力維修車有無剎車、有無鳴笛、換道岔時間有無和外縣市相符、暸望員人力是否不足及通知訊息有無不一致等。