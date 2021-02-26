聽新聞
test
0:00 / 0:00
台鐵海瑞站意外 代理局長：1個月內初步調查結果呈現
台鐵海端站發生電力維修車撞擊3名工務道班人員，造成2死1傷重大工安意外。台鐵代理局長祁文中，今天到台東池上及關山等地，慰問死傷者家屬，並向死者上香。不過家屬提出4 疑點，要台鐵給真相。祁文中說：「目前全力調查中，絕對會給家屬及社會一個真相」。
祁文中說，家屬所有的疑點，都會納進調查報告中，至於有家屬質疑證據會被滅證，這部分檢警、運安會及台鐵本身都在調查，大家都想釐清真相，不可能會掩飾滅證；目前已開了2次專案會議，希望在1個月內把初步調查結果呈現出來，一定會給家屬及社會真相。
今天祁文中在台鐵官員陪同下，前往死者潘志鴻及劉煌德家中靈堂前上香致哀，家屬見到祁出現，忍不住痛哭，並向祁提出質疑，包括電力維修車有無剎車、有無鳴笛、換道岔時間有無和外縣市相符、暸望員人力是否不足及通知訊息有無不一致等。
祁文中強調，目前調查重點包括申報到核准、資訊傳遞、工班人員配置、崗位的調配、司機有依規定無減速和鳴笛、這些都已調閱相關佐證資料；另家屬後續安置，任何需要鐵路局都會盡全力協助，如果家屬有工作需要，台鐵也會幫安排工作，就算是1年1簽的約聘工作，也會保障續簽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言