傳承百年 宜蘭五結走尪今人力扛媽祖鑾轎遶境祈福除疫
宜蘭縣五結鄉利澤簡最重要信仰中心永安宮，100多年前為了除疫驅瘟，發展出「走尪」特色民俗，傳承至今，不但是地方重要民俗活動，更成為宜蘭無形文化資產。因新冠肺炎疫情未歇，永安宮今年恢復人力扛轎傳統，一早出發扛著媽祖鑾轎繞境，沿路不少信眾拿香參拜，祈求疫情早日消除。
利澤簡永安宮「跟著媽祖除疫祈福走尪繞境」活動，今天上午8時開幕，永安宮主委黃適超與五結鄉長沈德茂帶領信眾在媽祖廟前團拜，再發放錢母發財金和吃平安的米荖，宜蘭縣長林姿妙也來參加。
開幕式結束後，永安宮以徒步及人力抬轎方式，跟隨媽祖鑾轎遶境，沿路民眾拿香參拜，廟方也發放媽祖鑾轎壓轎金，隊伍一路遶境周邊的五結成興村、蘇澳龍德里、頂寮里、五結季新村、利澤村8大庄，全程27公里，預計下午3時進入傳統藝術中心文昌祠，4時多回到永安宮所在的利澤簡老街，進行抬轎跑步的傳統走尪與三進殿過火等儀式。
五結鄉公所與永安宮原本規畫今、明兩天舉辦「五結鄉元宵走尪暨廟宇嘉年華」，有傳統走尪、百人神轎鑽轎底、晚會、走尪半程公益馬拉松等活動，因農曆年前衛福部桃園醫院發生一波本土疫情，考量防疫，精簡活動，路跑延至6月19日舉行，原來慶典及8大庄頭繞境，改成由永安宮徒步遶境方式進行，為民眾除疫祈福。
根據國家文化資產網，走尪約開始於清嘉慶年間，早期每逢元宵節，利澤簡的壯丁便抬著神轎，到新婚不久的人家沖喜，據說具有避邪怯災的神力，五結鄉公所表示，由於神轎的行徑十分快速，村民稱之為「弄尪」。
後來有一年利澤簡鬧瘟疫，當地仕紳決定擴大「弄尪」的範圍，並由永安宮主辦神明繞境巡庄及抬轎過火競賽的儀式，俗稱「走尪」，就是把各庄頭的神明恭請在神轎內，按照神轎大小，分成四人一組，按一般的比賽規則，在120公尺的利澤老街上競走，2轎為一組，3次競走為限分勝負。走尪競爭激烈，曾引發衝突，被迫停辦半世紀，直到民國89年才恢復。
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