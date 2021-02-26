基隆警統計機車占各車禍4成 搶快最多2個月開9千張超速

基隆市警交通隊統計，今年至今不到2個月，基隆已發生5件死亡車禍，造成機車騎士3人、機車乘客1人及行人1人死亡；其中機車事故在各車種中占比約38%為最高，主要肇因多為搶快未注意車前狀況及未按標誌、標線爭道行駛。

交通隊今天指出，據統計，基隆市今年迄今已發生5件死亡車禍，造成機車騎士3人、機車乘客1人及行人1人死亡；另截至2月22日止發生2059件交通事故，其中機車事故計有775件，在各車種中占比約38%為最高，主要肇因多為搶快未注意車前狀況及未按標誌、標線爭道行駛。

交通隊副隊長吳誌權表示，由於機車起步及轉向快，若未留心四周車輛動態，或是搶快未能遵守道路速限規定，一旦發生車禍，「肉包鐵」的駕駛人往往容易造成傷亡。今年至今已取締超速違規9162件，為減少車禍發生及交通違規將持續針對易肇事路段及時段加強交通稽查勤務。

警方也會不定時編排實施移動式測速照相，加強車輛速度管理及違規取締工作，呼籲用路人遵守交通規則，行車慢、看、停，以降低傷亡交通事故發生。

另外，近3年，基隆市交岔路口因「車不讓人」、「人不遵守號誌」的行人死傷件數也有逐年攀升趨勢，尤其在易肇事路口，如仁二與愛一路口等受傷行人數較多，也提醒用路人注意。