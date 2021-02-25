快訊

中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

基隆文化局推社區營造 最高補助45萬元

中央社 / 基隆25日電

基隆文化局結合課程、訪視與提案，推出「先培訓，後提案」方式徵選社區營造組織和個人，最高補助達新台幣45萬元，即日起至3月17日開放課程報名，歡迎市民一同參與。

文化局長陳靜萍今天表示，文化局昨天晚間舉辦社區營造徵選說明會，共吸引74個單位與組織超過百人報名參與，不僅超過原本預期，更展現基隆人對公共事務的熱情，也突顯基隆社造經營超過20年的豐沛能量。

陳靜萍說，今年除延續頗受好評的議題型操作，打破社區地域的侷限性外，更開放公寓大廈、基隆各級學校、基金會等非營利組織，及年滿20歲的個人申請提案，擴大社造參與對象，讓更多人能深入理解社區營造精神，投身公共事務。

文化局表示，這次徵選也分為公民培力行動及議題深耕行動兩類，公民培力行動以凝聚組織內部共識、培力在地公共參與人才和增進社區發展的各項提案為主，最高補助20萬元。議題深耕行動則是計畫內容具明確的公共議題，並能透過各種行動與串聯，進一步發揮社會影響力的提案，最高補助45萬元。

文化局 基隆 社區營造

延伸閱讀

基隆中小聯運田徑創5年來新高 14項31人次破全市及大會

基隆富貴市場限期搬遷…承租老婦尋短

基隆租住公有市場老婦人尋短 市府：遺憾、原因待釐清

綠營7縣市長PK元宵、湯圓 林右昌：來基隆請他們吃到飽

相關新聞

鰻苗捕撈接近尾聲價格跌漁民哀怨 3至10月期間禁止捕撈

鰻苗捕撈漁期將在28日結束，依農委會公告鰻苗捕撈漁期管制規定，除花蓮及台東縣外，其他縣市轄屬距岸三浬內海域、潮間帶及河口...

南澳金洋國小明起跋山涉水走3天 入深山找舊部落的根

宜蘭南澳金洋部落，民國53年配合政策從海拔1300公尺山區，遷移至今南澳鄉金洋村，全校均為泰雅族學生的金洋國小，啟動尋根...

台東「早春枇杷」果實口感鮮嫩多汁 進入採收產季！

台東縣縱谷地區早春枇杷搶鮮上市，去年雖受少雨影響，使得今年枇杷果實長得稍小一點，但品質依舊良好，產地價格每台斤85元。果...

花蓮千餘位國一女學生 3月起免費接種HPV疫苗

花蓮縣衛生局配合中央政策，下月起將到全縣27所國中，辦理國一女生人類乳突病毒（Human papillomavirus,...

宜蘭首座原民產業行銷窗口 「蘭陽原創館」進駐免租金

在宜蘭市也能品嘗到原鄉美食及採選文創品，縣內首座以行銷原住民產業為主的「蘭陽原創館」完工，縣政府活化舊宿舍歷史空間成為展...

疫情趨緩宜蘭綠博確定復辦327開幕 旅宿業者終於放心

宜蘭綠色博覽會去年因為新冠肺炎疫情延燒而停辦，最近疫情趨緩，旅宿觀光業者相當關心今年要不要復辦？縣政府秘書長林茂盛今天表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。