基隆文化局推社區營造 最高補助45萬元

基隆市文化局結合課程、訪視與提案，推出「先培訓，後提案」方式徵選社區營造組織和個人，最高補助達新台幣45萬元，即日起至3月17日開放課程報名，歡迎市民一同參與。

文化局長陳靜萍今天表示，文化局昨天晚間舉辦社區營造徵選說明會，共吸引74個單位與組織超過百人報名參與，不僅超過原本預期，更展現基隆人對公共事務的熱情，也突顯基隆社造經營超過20年的豐沛能量。

陳靜萍說，今年除延續頗受好評的議題型操作，打破社區地域的侷限性外，更開放公寓大廈、基隆各級學校、基金會等非營利組織，及年滿20歲的個人申請提案，擴大社造參與對象，讓更多人能深入理解社區營造精神，投身公共事務。

文化局表示，這次徵選也分為公民培力行動及議題深耕行動兩類，公民培力行動以凝聚組織內部共識、培力在地公共參與人才和增進社區發展的各項提案為主，最高補助20萬元。議題深耕行動則是計畫內容具明確的公共議題，並能透過各種行動與串聯，進一步發揮社會影響力的提案，最高補助45萬元。