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台東「早春枇杷」果實口感鮮嫩多汁 進入採收產季！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東地區農會理事長楊招信說，初鹿產出的枇杷，因日夜溫差大，果實口感鮮嫩多汁，目前產地價格落在1台斤80元至85元左右，相當便宜親民。記者尤聰光／攝影
台東地區農會理事長楊招信說，初鹿產出的枇杷，因日夜溫差大，果實口感鮮嫩多汁，目前產地價格落在1台斤80元至85元左右，相當便宜親民。記者尤聰光／攝影

台東縣縱谷地區早春枇杷搶鮮上市，去年雖受少雨影響，使得今年枇杷果實長得稍小一點，但品質依舊良好，產地價格每台斤85元。果農說，清明節前都能吃到新鮮無毒枇杷，歡迎大家來嘗鮮。

台東地區農會理事長楊招信說，縱谷地區栽種枇杷分為「早春」及「茂木」兩個品種，目前正是早春枇杷產季，其中產地面積最大的初鹿，栽種面積約30公頃，果農以無毒方式栽種，相當健康好吃。

他說，去年因為雨量少，讓今年枇杷果實比去年稍小一點，但品質及甜度仍維持高檔，尤其初鹿產出的枇杷，因日夜溫差大，果實口感鮮嫩多汁，目前產地價格落在1台斤80元至85元左右，相當便宜親民。

「到清明節前都有得吃！」林姓果農表示，台東枇杷是全國最早採收上市的地方，這裡環境沒有汙染，枇杷生長都能直接摘來吃，本草綱目記載吃枇杷有助清肺潤喉，是很棒的水果，想嘗鮮民眾可以直接來初鹿採購。

果農以無毒方式栽種早春枇杷，相當健康好吃。記者尤聰光／攝影
果農以無毒方式栽種早春枇杷，相當健康好吃。記者尤聰光／攝影
台東縣縱谷地區早春枇杷搶鮮上市，去年雖受少雨影響，使得今年枇杷果實長得稍小一點，但品質依舊良好。記者尤聰光／攝影
台東縣縱谷地區早春枇杷搶鮮上市，去年雖受少雨影響，使得今年枇杷果實長得稍小一點，但品質依舊良好。記者尤聰光／攝影

台東 清明節 農會

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