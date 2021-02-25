台東「早春枇杷」果實口感鮮嫩多汁 進入採收產季！

台東縣縱谷地區早春枇杷搶鮮上市，去年雖受少雨影響，使得今年枇杷果實長得稍小一點，但品質依舊良好，產地價格每台斤85元。果農說，清明節前都能吃到新鮮無毒枇杷，歡迎大家來嘗鮮。

台東地區農會理事長楊招信說，縱谷地區栽種枇杷分為「早春」及「茂木」兩個品種，目前正是早春枇杷產季，其中產地面積最大的初鹿，栽種面積約30公頃，果農以無毒方式栽種，相當健康好吃。

他說，去年因為雨量少，讓今年枇杷果實比去年稍小一點，但品質及甜度仍維持高檔，尤其初鹿產出的枇杷，因日夜溫差大，果實口感鮮嫩多汁，目前產地價格落在1台斤80元至85元左右，相當便宜親民。