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中南部空汙向北擴散！ 環保署預警：雙北等地紅害到明天

西部缺水影響稻作 東部包裝米醞釀調漲

中央社 / 台東縣25日電

因缺水西部一期稻休耕，部分糧商到台東地區預購稻穀，池上、關山包裝米3月起將調整；不過農會強調，調整的以大包裝米為主，對一般家庭消費者影響不大。

春節過後台東的一期稻已經完成插秧，雖然有些鄉鎮啟動輪灌，但不影響用水。最近許多西部糧商跑到台東預訂稻米，米價跟著波動。

池上鄉農會秘書黃榮欄表示，目前預訂在3月1日調漲部分包裝米，但漲幅不高，大概2公斤包裝調漲新台幣20元，這是反映農會向農民收購的收支平衡。

關山鎮農會表示，西部廠商來東部搶米，造成市場有些恐慌，關山米只調漲大包裝30公斤裝的米，可能對便當業者稍微影響，但對一般家庭消費者影響不大。

台東地區農會表示，目前還在研議是否要調漲，如要調漲幅度不會太大。

農會 台東 農民

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