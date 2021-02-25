花蓮千餘位國一女學生 3月起免費接種HPV疫苗

花蓮縣衛生局配合中央政策，下月起將到全縣27所國中，辦理國一女生人類乳突病毒（Human papillomavirus,HPV）疫苗免費接種，預計千餘學生受惠。衛生局表示，接種HPV疫苗可保護女性避免HPV病毒感染，進一步降低子宮頸癌發生率及死亡率，雖非強制性，但鼓勵縣內國一女學生踴躍接種。

花蓮縣衛生局與各鄉鎮衛生所，從106學年度開始進入校園辦理國一女生HPV疫苗病毒接種，每年接種人數在1200人左右，接種率約8成6到8成9。今年預計下月辦理，接種通過衛福部食品藥物管理署核可的二價HPV疫苗。

衛生局長朱家祥說，子宮頸癌排在國內女性癌症死亡原因的第8位，醫學研究也證實，感染HPV是導致子宮頸癌的主因，且超過7成由高危險的HPV第16、18型所引起。目前中央政策使用的二價HPV疫苗，可預防第16、18型引起的子宮頸癌，提供約10年保護力，並預防7成子宮頸癌發生。

根據國民健康署資料，HPV是一種會導致癌化的DNA病毒，女性一生中約有5到7成機會感染HPV，開始有性行為後，感染機會大增。接種HPV疫苗可預防子宮頸癌，但也有少部分案例在接種後出現副作用，較常見的包括暈針、發燒、頭痛、噁心、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、搔癢等。

衛生局表示，花蓮採自願免費接種，學校會在接種前提供相關說明及注意事項單張，並需要接種學生及家長雙方同意，接種當天由醫師評估，確認適合接種才會進行，接種後還會將學生留下來觀察半小時，確認沒有問題才能離開，若現場出現不良反應，會立即通知醫療人員處理。