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鰻苗捕撈接近尾聲價格跌漁民哀怨 3至10月期間禁止捕撈

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
鰻苗捕撈漁期將在28日結束，從3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，圖為位於東石沿岸鰻張網，專門用來捕撈鰻苗漁具。圖／嘉縣府提供
鰻苗捕撈漁期將在28日結束，從3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，圖為位於東石沿岸鰻張網，專門用來捕撈鰻苗漁具。圖／嘉縣府提供

鰻苗捕撈漁期將在28日結束，依農委會公告鰻苗捕撈漁期管制規定，除花蓮及台東縣外，其他縣市轄屬距岸三浬內海域、潮間帶及河口水域，從3月1日起至10月31日止禁止捕撈鰻苗，嘉義縣府農業處呼籲捕撈鰻苗業者配合，維護鰻苗漁業永續。

今年鰻苗全台捕獲量約5500公斤，每公斤換算約500尾，捕撈豐收，辛苦漁民卻笑不出來，因鰻苗池邊價格下跌，目前均價19元，為近20年新低，但養殖業仍增養、復養。養鰻業者說，捕撈開始宜蘭鰻苗池邊開盤價每尾30元，為10年來最低，隨著各地捕獲量增加，價格滑落，目前均價約19元。

縣府農業處漁業科長張建成說，養殖鰻苗依賴天然苗，為兼顧漁民生計，讓鰻苗得以溯河成長繁衍後代，漁業署訂「鰻苗捕撈季」為每年11月1日至翌年2月底，其餘時間除花蓮縣、台東縣沿海可以捕撈鰻苗，其他地區禁止以任何方式捕撈鰻苗。

每年冬季期間捕撈鰻苗是台灣沿海漁民冬季傳統產業之一，是許多漁民維持生計的重要經濟來源，依據鰻苗捕撈漁期管制規定，每年3 月至10月，禁止於距岸3浬內海域、潮間帶及河口水域以任何方式捕撈鰻苗。

鰻苗捕撈漁期管制規定規範對象，包括岸際以「人力」從事捕撈者，以及以漁船（筏）進行海上捕撈者，違反鰻苗禁漁期規定，將處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

漁民 台東 潮間帶

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