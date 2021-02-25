宜蘭首座原民產業行銷窗口 「蘭陽原創館」進駐免租金

在宜蘭市也能品嘗到原鄉美食及採選文創品，縣內首座以行銷原住民產業為主的「蘭陽原創館」完工，縣政府活化舊宿舍歷史空間成為展售據點。目前正招募廠商進駐，第一年可享免租金、免水電費，串連周邊幾米公園等熱門景點，成為旅遊區帶。

宜蘭有大同及南澳兩個山地鄉，原鄉美食與獨具特色的手工藝品長年缺乏完善的固定展場，縣議員孫湯玉惠及黃定和等人多次在縣議會對此質詢。經縣政府向中央爭取5000萬元經費、加上縣府籌措經費合計6500萬元，在宜蘭市利用舊縣府員工宿舍群，打造室內外空間200多坪「蘭陽原創館」，最近完成硬體建築設施。

原住民美食及文創工藝終於在宜蘭市區擁有完善的行銷窗口，縣長林姿妙今天與縣議員前往了解展館功能。

林姿妙表示，宜蘭除了大同鄉、南澳鄉兩原鄉，另外有4成原住民集中在都會區，亟需一個拓展產品的市場據點，據以鏈結原鄉與都會區，而這座「蘭陽原創館」將成為東部地區高品質的原民藝術親子文創館，除了室內各展館店家，戶外木棧道廣場更可提供小型音樂會等歌舞表演、雕塑藝品好拍照打卡，一定會把熱鬧氣氛帶動起來。

「蘭陽原創館」由9棟歷史建物組成，初步規劃1間服務中心、1間傳承工坊DIY、2間選品店及5間複合式餐飲店，讓原住民族的文創作品及創意美食走入縣民生活中。