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慈濟科技大學開設防災士考照班 缺一堂就得重修

中央社 / 花蓮縣25日電

內政部推動防災士制度，培育各領域防災人員，花蓮至今不到百人領照，慈濟科技大學今年與慈濟基金會合作，首開輔導防災士考照選修課，18週課程缺1堂就得重修。

慈濟科技大學指出，根據內政部統計，截至2021年1月，全台約有6600名防災士，花蓮僅79人，防災人力不足，校方今年和慈濟基金會合作，開設「防災科技管理實務」選修課程，輔導學生考取內政部「防災士」證照。

慈濟科大指出，50個名額開放後就額滿，18週課程修完後，就可取得學科、術科的考照資格，若缺席1堂課，會因時數不足，喪失考照資格。

慈濟基金會慈善志業副執行長張濟舵表示，慈濟基金會是唯一取得內政部消防署正式核定為防災士培訓機構的民間機構，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒期間，防災士作為協助政府防疫的重要助手。

授課老師同時也是慈濟基金會慈善志業發展處綜合企畫室防災組專員黃玉琪說，合格防災士可協助政府或救災團體辦理救災宣導、救助、推動防救災工作，期望培訓出災害發生時，可以提供救援能力，協助自己的家人、鄰居脫困的人力。

慈濟科技大學資訊科技與管理系一年級學生陳皆宇說，原以為防災只有災後復原工作，實際了解後才發現工作內容從防災、預防就開始，透過專業的訓練，培養自救、救人的能力，對社會幫助很大。

慈濟 內政部

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