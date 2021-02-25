疫情趨緩宜蘭綠博確定復辦327開幕 旅宿業者終於放心

宜蘭綠色博覽會去年因為新冠肺炎疫情延燒而停辦，最近疫情趨緩，旅宿觀光業者相當關心今年要不要復辦？縣政府秘書長林茂盛今天表示，部桃解除危機，未再出現本土病例，縣府正積極籌辦綠博活動，預計3月27日開幕。

縣政府每年3、4月間在武荖坑風景區舉辦為期44天的綠色博覽會，這是宜蘭春季大型活動，由於吸引大批遊客前來，直接受惠最大的是周邊旅宿觀光業者；過年前因為爆發部立桃園醫院的院內感染事件，一度使得疫情緊張，當時縣政府原已發包施作的各展館也暫時停擺。

綠色博覽會在2019年吸引過45萬人次到訪，2020年籌辦到一半遇到疫情而取消，只開放戶外藝術造景、主題公園給民眾免費欣賞拍照，民宿及飯店等觀光業者因少了綠博「金雞母」帶動，營收大受影響，苦不堪言。前一陣子部桃感染事件，讓旅宿業者相當擔心今年是否又要停辦？曾多次向縣府反映爭取續辦，縣長林姿妙在跑基層時也聽到不少聲音。

由於連日來未出現本土病例，縣政府秘書長林茂盛表示，基於安全為重，之前的確有在討論掙扎要不要舉辦，還好最近疫情趨緩，連交通部也宣布3月2日起開放搭乘大眾運輸工具可飲食、高鐵恢復自由座，目前宜蘭綠博的各展館恢復籌辦施工，積極趕上進度，預計3月27會對外開幕。

今年綠博活動共44天，預計辦到5月9日，以「希望城堡」為主題，表演舞台設計成夢想騎士的意象，包括有山林闖關區、潮農聚落展示新北市與花蓮等縣市的農漁產品、換宿鳥日子介紹宜蘭縣內全國最多的休閒農業區、無所不能館、森林療育館、希望城堡主題館、喚鯨迴廊、百草樂園、農業實驗學校及原野樂園等。