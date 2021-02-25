南澳金洋國小明起跋山涉水走3天 入深山找舊部落的根

宜蘭南澳金洋部落，民國53年配合政策從海拔1300公尺山區，遷移至今南澳鄉金洋村，全校均為泰雅族學生的金洋國小，啟動尋根之旅，明起（26日）一連3天，10名五、六年級生將與耆老沿祖先留下的獵徑，往山裡走去，沿途沒有手機訊號，只有一座座原始山林，拔山涉水，找回原鄉部落的根。

今年金洋國小將滿一百周年，校方發起尋根之旅，與部落耆老、青壯派族人討論後，由耆老、獵人帶隊，率學校的五、六年級師生，踏上「回家」的道路。

金洋社區的泰雅族人，從山上舊部落遷移現址已經超過半世紀，是山區最後一個遷移至山下的泰雅部落；舊部落位於偏遠山區，車輛不能抵達，早年族人留下獵徑埋沒荒草中，這支師生、家長組成的26人登山隊，將從和平北溪入山，沿著祖先足跡，走回親友口中那既熟悉又陌生的家鄉。

金洋國小老師韋文豪說，和平北溪是南澳泰雅族人傳統領域，尋根之旅帶著孩子走回族群脈絡，了解自己的祖先從何而來；整段旅程不僅有文化傳承，還有自然、地理知識，希望藉這一段路，將祖先的智慧接棒給下一代。

這趟旅程有多難？預計需橫渡野溪30多次，還有懸崖、峭壁需徒手攀爬，單程30公里，陡上至海拔1300公尺處，從山腳出發要1天半才能抵達。

日前幾名家長組成探勘隊入山，確認好路線，明天出發的隊伍，年紀最長將近70歲，阿公帶著孫子，部落老中青3代全力動員，為回家做足準備，艱難旅程家長擔憂難免，但率隊入山的隊員給予鼓勵，「勇士們走在回家路上，有什麼好懼怕的？」