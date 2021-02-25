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花蓮世展會助學金仍有百萬元缺口 盼各界捐助
已經開學了，世界展望會在花蓮扶助3000多名弱勢兒少，助學金仍有近100萬元缺口。展望會東區辦事處表示，每學期發放的7500元助學金，讓弱勢兒少在開學前有一筆錢可以支應學習所需，希望社會大眾支持，幫助孩子們有機會藉教育脫離貧困，翻轉生命。
東區辦事處也邀受助兒「小瑄」現身說法，她的祖母中風、父親罹癌，母親在偏鄉經營小便當店的生意，省吃儉用將4名子女拉拔長大。小瑄選擇就讀護理系，在外地求學的她，房租、生活費都是一筆不小負擔，寒暑假都會打工賺錢貼補，每年開學前的這筆助學金，對還在求學的小瑄幫助很大，讓家裡的負擔不會這麼沉重。
小瑄目前正在實習，今年就要畢業，也順利考取護理師證照，很開心很快就可以投入職場，分擔家計。她說，很感謝父母一直以來無怨無悔的付出，和展望會愛心資助人的支持及社工老師的關心，讓她可以自立，成為一個有用的人。社會上有很多像她一樣貧困弱勢的孩子，生活面臨困境，期望大眾的一點力量，有機會翻轉他們的生命。
台灣世界展望會東區辦事處長蕭文榮表示，展望會在花蓮服務57年，目前扶助3850名弱勢兒童及青少年，每個學期固定發放7500元，作為孩子上學的學雜費，或者支應上課或在外地生活所需。助學金的發放，給弱勢學童一些教育資源，讓他們擁有學習及轉變未來的機會，這都仰賴社會大眾持續的支持與關懷，目前資金仍有百萬元缺口，希望各界給予支持。
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