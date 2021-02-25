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台東公東高工3學生考上台電鐵飯碗 獲2萬元獎學金

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東私立公東高級工業職業學校，今年有3名學生提前搶到台電國營事業鐵飯碗，學校師生與有榮焉。圖／公東高工提供
台東私立公東高級工業職業學校，今年有3名學生提前搶到台電國營事業鐵飯碗，學校師生與有榮焉。圖／公東高工提供

台東私立公東高級工業職業學校，電機科學生張誌哲、李瀚祥及建築科學生黃昱傑等3人，經過台灣電力公司學科考試、體能測試、面試等階段，今天終於順利通過，並獲得2萬元獎學金，提前搶到國營事業鐵飯碗，學校師生與有榮焉。

「選擇台電，能減輕家裡負擔。」黃昱傑說，自從得知複試日期與建築製圖乙級技術士國家考試是同一天，非常徬徨難以抉擇，每天都在煩惱要考台電複試、還是乙級檢定，非常慶幸最後決定台電複試，讓自己在高中畢業後能夠有穩定的工作。

另張誌哲說，嚮往台電是一份很棒的工作，不僅穩定且福利好，除了感謝學校老師的專業技能培養，更感動家人給予支持與肯定，進入台電後希望仍會繼續進修再充實自我。

電機科主任黃榮光表示，電機課程以室內配線及工業配線均具備基礎電機技術為主，並以此發展自動化控制能力，培養業界所須基礎人才，7年來有20人錄取，成為電機技術的搖籃。要能夠取得資格在畢業前即進入台電，跟考上國立大學一樣難得。

台電 建築

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