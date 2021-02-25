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228連假台東大武山自然保留區管制進入 未申請勿進入
228連假即將到來，林務局台東林管處大武工作站與保七總隊第九大隊台東分隊員警將於連假期間，加強大武山自然保留區保育巡查，請民眾未經申請核可勿擅自進入保留區，以免受罰。
台東林管處表示，目前已在保留區顯目地點設置告示牌，並採不定時派遣人員巡邏，未經許可擅入者將依文化資產保存法相關規定，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。
大武山自然保留區面積47000公頃，保留區內涵蓋5大集水區，有豐富生態及野溪溫泉，是嚴禁破壞的重要自然文化資產，但近來常有民眾闖入，留下人為垃圾，甚至採集重要植物，這些行為都已經違法。
台東林管處強調，申請進入自然保留區應符合原住民族為傳統文化、祭儀之需要、研究機構或大專院校為學術研究之需要等，先申請許可後方能進入。如需進入保留區，可上（ https://pa.forest.gov.tw/ ）進行申請。
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