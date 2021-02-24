國際扶輪全球獎助金捐宜蘭300袋童書 嘉惠10所幼兒園

為提升幼兒閱讀識字能力，促進親子共讀，宜蘭南區扶輪社今天捐贈106萬元的行動圖書給縣政府，總共300袋童書，日後可交換書袋閱讀，此善行義舉涵蓋受惠有宜市、礁溪、壯圍及大同鄉等10所幼兒園，以微行動圖書到家的方式，培養閱讀習慣從小紮根。

這次是由宜蘭南區扶輪社偕同韓國華城皇家扶輪社、新莊東區扶輪社、宜蘭扶輪社、板橋北區扶輪社、中和圓通扶輪社與縣政府、博愛醫院、台灣醫起育兒愛閱協會等單位展開的宜蘭扶幼行動圖書館計畫，以「微行動圖書館到家」概念，將行動圖書分裝成300個書袋，化身為300個微行動圖書館，讓幼兒們帶回家共讀。

未來會持續每個月讓孩子交換書袋，累積家庭共讀的圖書量，最重要是培訓幼兒園老師的導讀和舉辦家長共讀成長活動，增加家長陪伴孩子時間，促進親職知能與家庭功能。