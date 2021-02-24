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國際扶輪全球獎助金捐宜蘭300袋童書 嘉惠10所幼兒園

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
國際扶輪全球獎助金捐給宜蘭縣106萬元、300套的袋袋相傳童書， 增進親子共讀，讓孩子從小就培養良好閱讀習慣。圖／縣府提供
國際扶輪全球獎助金捐給宜蘭縣106萬元、300套的袋袋相傳童書， 增進親子共讀，讓孩子從小就培養良好閱讀習慣。圖／縣府提供

為提升幼兒閱讀識字能力，促進親子共讀，宜蘭南區扶輪社今天捐贈106萬元的行動圖書給縣政府，總共300袋童書，日後可交換書袋閱讀，此善行義舉涵蓋受惠有宜市、礁溪、壯圍及大同鄉等10所幼兒園，以微行動圖書到家的方式，培養閱讀習慣從小紮根。

這次是由宜蘭南區扶輪社偕同韓國華城皇家扶輪社、新莊東區扶輪社、宜蘭扶輪社、板橋北區扶輪社、中和圓通扶輪社與縣政府、博愛醫院、台灣醫起育兒愛閱協會等單位展開的宜蘭扶幼行動圖書館計畫，以「微行動圖書館到家」概念，將行動圖書分裝成300個書袋，化身為300個微行動圖書館，讓幼兒們帶回家共讀。

未來會持續每個月讓孩子交換書袋，累積家庭共讀的圖書量，最重要是培訓幼兒園老師的導讀和舉辦家長共讀成長活動，增加家長陪伴孩子時間，促進親職知能與家庭功能。

縣長林姿妙表示，每個孩子都是國家的寶，縣府為了讓孩童有更美好的將來，不斷尋求各界資源，幫助每個家庭能以自己的力量提供孩童優良的學前教育，感謝參與此計畫單位提供這麼棒的閱讀資源給宜蘭，希望能夠運用家庭的力量，為小孩打造良好起跑點，許一個更美好的童年與未來。

國際扶輪全球獎助金捐給宜蘭縣106萬元、300套的袋袋相傳童書， 增進親子共讀，讓孩子從小就培養良好閱讀習慣。圖／縣府提供
國際扶輪全球獎助金捐給宜蘭縣106萬元、300套的袋袋相傳童書， 增進親子共讀，讓孩子從小就培養良好閱讀習慣。圖／縣府提供

圖書館 幼兒園 林姿妙

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