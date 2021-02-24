快訊

台灣觀光學院110學年全面停招 朝停辦方向辦理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0206大震滿3年 受災戶「安心宅」預計今年中完工

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
為安置花蓮0206地震受災戶起造的「希望工程安心住宅」，目前施工進度接近9成。圖／縣府提供
為安置花蓮0206地震受災戶起造的「希望工程安心住宅」，目前施工進度接近9成。圖／縣府提供

花蓮0206地震發生至今滿3年，有44戶受災戶選擇異地重建，縣府協助在新城鄉北埔地區起造「希望工程安心住宅」，目前施工進度達9成，預計今年6月就可以完工，著手辦理後續交屋事宜。

「希望工程安心住宅」靠近北埔火車站，基地面積885坪，是5層的電梯住宅，並有耐震標章，共44戶，分成15、23、30、40坪4種規格，由受災戶以「一坪換一坪」每坪11萬元為標準，建築經費約1億4千多萬元。

這項工程在2018年就舉辦動工典禮，隔年並有開工拜拜儀式，原本期望一年完工。縣府建設處長鄧子榆說明，工程由住戶擔任起造人，因為要和設計師溝通各戶的格局，還有住戶合約要協調，另也申請耐震標章，花了比預期更多時間，在興建期間，都以善款支應各戶每月8000元租金補貼。

不過目前工程進度已經達到88%，預計6月完工。鄧子榆說，昨天與縣長徐榛蔚到工地視察，了解進度及施工品質，目前看來施工品質還不錯，已提醒包商要注意樓梯間、公共空間的無障礙設施一定要做好。

3年前2月6日在花蓮發生的大地震，造成市區雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿、統帥飯店等大樓倒塌，其中除了統帥，其他3棟都是住宅大樓，共195戶家園盡毀，無家可歸。為安置災民，縣府提出「異地重建」及「領取救助金」兩個方案，救助標準都是一坪11萬元，總經費約7億元，都來自外界捐助的震災善款。

為安置花蓮0206地震受災戶起造的「希望工程安心住宅」，位於新城鄉北埔火車站附近，目前施工進度接近9成。記者王燕華／攝影
為安置花蓮0206地震受災戶起造的「希望工程安心住宅」，位於新城鄉北埔火車站附近，目前施工進度接近9成。記者王燕華／攝影
為安置花蓮0206地震40多戶受災戶起造的「希望工程安心住宅」，位於新城鄉北埔火車站附近，目前施工進度接近9成。記者王燕華／攝影
為安置花蓮0206地震40多戶受災戶起造的「希望工程安心住宅」，位於新城鄉北埔火車站附近，目前施工進度接近9成。記者王燕華／攝影
為安置花蓮0206地震40多戶受災戶起造的「希望工程安心住宅」，目前施工進度接近9成。圖／縣府提供
為安置花蓮0206地震40多戶受災戶起造的「希望工程安心住宅」，目前施工進度接近9成。圖／縣府提供
為安置花蓮0206地震受災戶起造的「希望工程安心住宅」，目前施工進度接近9成。圖／縣府提供
為安置花蓮0206地震受災戶起造的「希望工程安心住宅」，目前施工進度接近9成。圖／縣府提供

北埔 地震 徐榛蔚

延伸閱讀

連21年送愛到十方啟能中心！大業藝能館今年募8萬善款

磨石子溜滑梯、鳥巢盪鞦韆 南投首座共融公園暑假啟用

屏東女中張綺真最高74級分 沒補習將讀書當成快樂事情

淡江大橋主橋塔首支基樁打設 今年9月前完成58支基樁

相關新聞

龜山島3/1日開島！每天開放1800名遊客登島、百人攻頂

位處東北角海域的熱門景點龜山島將於3月1日開島，每天對外開放1800名遊客登島，週三僅供學術研究登島500個名額，而島上...

0206大震滿3年 受災戶「安心宅」預計今年中完工

花蓮0206地震發生至今滿3年，有44戶受災戶選擇異地重建，縣府協助在新城鄉北埔地區起造「希望工程安心住宅」，目前施工進...

業者進駐東華大學 協助農友操作無人機噴灑農藥省人力

花蓮是農業大縣，在長期缺工下，無人機是目前最有效的利器。看準無人機在農地運用市場，國立東華大學不但有無人機考照考場，也吸...

照顧弱勢長者 花蓮送餐服務10年逾億元送出231萬個便當

花蓮縣政府委託社福單位針對弱勢長輩、身障者提供送餐服務，統計10年來送出超過230萬個便當，累積金額逾1億5千萬元。另也...

二結穀倉古蹟展館遭破壞 像被轟炸機炸過「慘不忍睹」

近百年歷史的宜蘭二結穀倉古蹟，自從變成「稻農文化館」後，展場介紹相關稻米文化，一直是管理績優的地方文物館。不料在過年期間...

僅標售地上權易流標 台東縣府公告標售利家工業區土地

台東縣政府因美麗灣案件須賠償近6億3千萬元，去年底決定標售49筆市區非公用土地還債，近期公告標售利家工業區非公用土地，目...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。