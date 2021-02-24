0206大震滿3年 受災戶「安心宅」預計今年中完工

花蓮0206地震發生至今滿3年，有44戶受災戶選擇異地重建，縣府協助在新城鄉北埔地區起造「希望工程安心住宅」，目前施工進度達9成，預計今年6月就可以完工，著手辦理後續交屋事宜。

「希望工程安心住宅」靠近北埔火車站，基地面積885坪，是5層的電梯住宅，並有耐震標章，共44戶，分成15、23、30、40坪4種規格，由受災戶以「一坪換一坪」每坪11萬元為標準，建築經費約1億4千多萬元。

這項工程在2018年就舉辦動工典禮，隔年並有開工拜拜儀式，原本期望一年完工。縣府建設處長鄧子榆說明，工程由住戶擔任起造人，因為要和設計師溝通各戶的格局，還有住戶合約要協調，另也申請耐震標章，花了比預期更多時間，在興建期間，都以善款支應各戶每月8000元租金補貼。

不過目前工程進度已經達到88%，預計6月完工。鄧子榆說，昨天與縣長徐榛蔚到工地視察，了解進度及施工品質，目前看來施工品質還不錯，已提醒包商要注意樓梯間、公共空間的無障礙設施一定要做好。