傅爾布萊特計畫引進英語協同教學助理 投入中小學教學

台東縣政府今年與學術交流基金會及台塑企業暨王長庚公益信託共同合作，透過傅爾布萊特計畫引進17名英語協同教學助理（ETA），在台東20所國中小教英語，今辦說明暨分享會。縣長饒慶鈴說，透過計畫讓台東的孩子浸潤在真實的英語學習環境，希望未來孩子都喜歡上英語課。

今年是縣府與學術交流基金會合作的第7個學年，累計有132名ETA到台東服務超過160校次，藉與ETA們互動，學生不再害怕與外國人交談。去年4月受到新冠肺炎疫情影響，多數ETA撤離台灣，但仍有6名ETA選擇繼續留在台東；今則有17人加入。

饒慶鈴說，無論去年啟動的英語行動列車還是ETA計畫，都希望主動克服城鄉地域限制，提供英語學習情境給偏鄉學子，提升台東學童國際化、多元化的文化學習交流。