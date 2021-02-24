無人機農噴省時省力 東華大學攜手業者機具服務
東部農耕人口老化、缺工及有機農業發展需求，農噴無人機可協助病蟲害防治、養份補給、生長監控及產量精算等多重用途，東華大學創新育成中心與業者合作提供機具相關服務。
東華大學於美崙校區設置遙控無人機學科考場，於壽豐校區建置25公斤以下的遙控直升機、多旋翼無人機術科考場，去年9月通過民航局驗證，成為全國遙控無人機第12處學科及第10個術科國家考場。
寰宏農業科技在東華大學創新育成中心置東區營業所，今天舉行揭牌儀式。
東華大學創新研究中心園區經理傅廷暐表示，遙控無人飛行載具，近年廣泛運用在影視拍攝、災害應變、管線巡檢、國土監察、環保監測、公安反恐、建築物檢查及病蟲害檢測等不同場域。
花蓮縣好山好水發展有機農業，有機驗證面積已達2400多公頃，占全國的4分之1，農委會在花蓮設置全國首座的「有機農業研究中心」，有機農業未來發展可期。
傅廷暐說，農噴無人機在花蓮，不用於農藥，而是撒播種子的好幫手，大幅減少人力需求。
寰宏經理鍾秉宏說，透過農噴無人機可以精準投放元素和肥料，增進農業管理標準化，從傳統農業走向科技農業，助農民省時省力；政府將農噴無人機歸類為農機，農民可享低利貸款。
到場分享的玉里徐姓老農說，過去使用傳統的高腳噴藥車，花半天時間只能噴3公頃農田；使用農噴無人機，半小時就噴1公頃，同樣3公頃田地1.5小時即可完成，省時省力。
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