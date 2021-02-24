快訊

福原愛曬新照仍不見婚戒！網友「流淚發問」 她親回7字吐真相

無人機農噴省時省力 東華大學攜手業者機具服務

中央社 / 花蓮縣24日電

東部農耕人口老化、缺工及有機農業發展需求，農噴無人機可協助病蟲害防治、養份補給、生長監控及產量精算等多重用途，東華大學創新育成中心與業者合作提供機具相關服務。

東華大學於美崙校區設置遙控無人機學科考場，於壽豐校區建置25公斤以下的遙控直升機、多旋翼無人機術科考場，去年9月通過民航局驗證，成為全國遙控無人機第12處學科及第10個術科國家考場。

寰宏農業科技在東華大學創新育成中心置東區營業所，今天舉行揭牌儀式。

東華大學創新研究中心園區經理傅廷暐表示，遙控無人飛行載具，近年廣泛運用在影視拍攝、災害應變、管線巡檢、國土監察、環保監測、公安反恐、建築物檢查及病蟲害檢測等不同場域。

花蓮縣好山好水發展有機農業，有機驗證面積已達2400多公頃，占全國的4分之1，農委會在花蓮設置全國首座的「有機農業研究中心」，有機農業未來發展可期。

傅廷暐說，農噴無人機在花蓮，不用於農藥，而是撒播種子的好幫手，大幅減少人力需求。

寰宏經理鍾秉宏說，透過農噴無人機可以精準投放元素和肥料，增進農業管理標準化，從傳統農業走向科技農業，助農民省時省力；政府將農噴無人機歸類為農機，農民可享低利貸款。

到場分享的玉里徐姓老農說，過去使用傳統的高腳噴藥車，花半天時間只能噴3公頃農田；使用農噴無人機，半小時就噴1公頃，同樣3公頃田地1.5小時即可完成，省時省力。

東華大學 農民 民航局

延伸閱讀

業者進駐東華大學 協助農友操作無人機噴灑農藥省人力

智慧宜大．再次偉大

願景／龍應台基金會春沙龍首場 解析失序的新時代戰爭

遭葉門叛軍無人機攻擊 沙烏地機場飛機起火

相關新聞

龜山島3/1日開島！每天開放1800名遊客登島、百人攻頂

位處東北角海域的熱門景點龜山島將於3月1日開島，每天對外開放1800名遊客登島，週三僅供學術研究登島500個名額，而島上...

業者進駐東華大學 協助農友操作無人機噴灑農藥省人力

花蓮是農業大縣，在長期缺工下，無人機是目前最有效的利器。看準無人機在農地運用市場，國立東華大學不但有無人機考照考場，也吸...

照顧弱勢長者 花蓮送餐服務10年逾億元送出231萬個便當

花蓮縣政府委託社福單位針對弱勢長輩、身障者提供送餐服務，統計10年來送出超過230萬個便當，累積金額逾1億5千萬元。另也...

二結穀倉古蹟展館遭破壞 像被轟炸機炸過「慘不忍睹」

近百年歷史的宜蘭二結穀倉古蹟，自從變成「稻農文化館」後，展場介紹相關稻米文化，一直是管理績優的地方文物館。不料在過年期間...

僅標售地上權易流標 台東縣府公告標售利家工業區土地

台東縣政府因美麗灣案件須賠償近6億3千萬元，去年底決定標售49筆市區非公用土地還債，近期公告標售利家工業區非公用土地，目...

228三天連假 公路總局規畫台東交通疏運計畫！

因應3天228連續假期返鄉及出遊車潮，交通部公路總局第三區養護工程處針對台東地區交通規畫疏運措施，包括替代路線、彈性調整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。