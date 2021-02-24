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安置花蓮地震災民 希望工程安心住宅6月完工

中央社 / 花蓮縣24日電

3年前花蓮0206地震，造成195戶受災無家可歸，其中44戶選擇「希望工程安心住宅」異地重建，興建過程幾經波折，經過3年等待，預計今年6月完工。

2018年2月6日花蓮發生強烈地震，造成雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等住宅大樓受創、倒塌，花蓮縣府提供「異地重建」及「領取救助金」方式供災民選擇，有44戶選擇異地重建，採1坪換1坪，每坪11萬元為救助標準，經費約新台幣7億元由震災善款支付。

建設處指出，安心住宅基地鄰近新城鄉北埔車站，面積約885坪，興建5層電梯住宅，44戶坪數分別有15坪、23坪、30坪及40坪4種規格，共43名所有人，其中1人原屋較大，拆成2戶，總計1億4000多萬元。

不過，2018年、2019年分別舉辦動工典禮、開工拜拜等儀式，當時都喊出1年完工，一等就是3年。建設處長鄧子榆指出，前後因申請耐震標章、協調各戶格局、設計及住戶合約等問題延宕。

建設處指出，因建物起造人是住戶，房屋內格局由設計師個別向住戶協調，前置設計時間花比較久，興建期間，由善款補助各戶在外租屋補助，每個月8000元，會持續到住戶入住為止。

鄧子榆說，目前工程進度約88%，預計今年6月完工，昨天協同縣長徐榛蔚視察工程狀況，特別叮嚀樓梯間、公共空間的無障礙設施，整體施工品質很不錯。

地震 徐榛蔚

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