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業者進駐東華大學 協助農友操作無人機噴灑農藥省人力

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今天無人機業者在東華大學育成中心成立據點，吸引農友到場詢問無人機規格及操作方式。記者王思慧／攝影
今天無人機業者在東華大學育成中心成立據點，吸引農友到場詢問無人機規格及操作方式。記者王思慧／攝影

花蓮是農業大縣，在長期缺工下，無人機是目前最有效的利器。看準無人機在農地運用市場，國立東華大學不但有無人機考照考場，也吸引業者進駐，協助農友了解無人機規格和使用方式。有老農看完無人機的操作後，認為半小時可噴灑1公頃農藥，考慮購置無人機節省時間及人力。

東華大學經過民航局認證審查，去年9月成立東部遙控無人機學術科考場，不僅是花東首座無人機考場，東部民眾可就近考試，農友也能考取無人機證照，方便噴農藥或肥料。今天無人機業者在東華大學育成中心成立據點，吸引農友到場詢問無人機規格及操作方式。

業者表示，東華大學有無人機考場，現在進駐學校主要輔導農友使用無人機，轉型成智慧農業，也能協助維修機器，提供相關知識及技術。

在玉里種植10多公頃稻米的徐姓老農說，原本使用高腳噴藥車灑農藥，需要加水又容易壓壞秧苗，半天才噴3公頃，推測無人機應該1公頃只需要半小時，且空中作業無限制。之前請兒子考取無人機證照，目前通過筆試，但沒有無人機可練習術科，因此今天特別到東華大學了解無人機的性能，考慮要購買1台，以減少時間及人力。

業者說，以無人機10公升規格來看，1顆電池10分鐘可噴灑0.3到0.5公頃，傳統人力0.5公頃要花費30至40分，可大幅增加效率，在農業缺乏人力時代，1個人就可顧到全部的農地；無人機不但能節省人力及時間，還可定時定量投放肥料或農藥，不會過度浪費，用處十分多元。

看準無人機在農地運用市場，國立東華大學不但有無人機考照考場，也吸引業者進駐，協助農友了解無人機規格和使用方式。記者王思慧／攝影
看準無人機在農地運用市場，國立東華大學不但有無人機考照考場，也吸引業者進駐，協助農友了解無人機規格和使用方式。記者王思慧／攝影

東華大學 農地 民航局

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