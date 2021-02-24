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龜山島3/1日開島！每天開放1800名遊客登島、百人攻頂
位處東北角海域的熱門景點龜山島將於3月1日開島，每天對外開放1800名遊客登島，週三僅供學術研究登島500個名額，而島上最高處401高地，限制每天僅100個名額登頂，必須事先申請。東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處為維持生態旅遊永續發展，辦理龜山島導覽解說研習，教導急救技能。
龜山島以前是軍事管制區，宜蘭縣政府爭取開放後交由中央的交通部觀光局，由東北角風景區管理處負責維護管理，為了維護島上生態，目前只開放龜尾的部分供遊客參觀，而且每年在12月到隔年2月的東北季風強勁時封閉全島，讓島上動植物獲得充份休息，3月1起開放到11月底採取總量管制，開放申請登島觀光。
管理處長馬惠達表示，龜山島自然生態及植物資源豐富，深受國內外遊客喜愛，為提升遊客旅遊服務品質，在開島之前，特別邀請管理處駐警隊、管理課、宜蘭縣政府消防局及宜大等專業人員授課，讓頭城區漁會所屬娛樂漁業船舶業者及導覽人員、管理處解說導覽志工得以更深入向遊客介紹龜山島生態環境，同時也安排解說員急救訓練知識。
遊客想了解相關龜山島賞鯨及登島資訊，請洽宜蘭縣賞鯨推廣協會03-9770606預約，或上「東北角之友」臉書粉絲專頁查詢。
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