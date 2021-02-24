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照顧弱勢長者 花蓮送餐服務10年逾億元送出231萬個便當

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
一粒麥子基金會獲縣府委託，送餐給需要幫助的弱勢長輩及身障者家中。圖／縣府提供
一粒麥子基金會獲縣府委託，送餐給需要幫助的弱勢長輩及身障者家中。圖／縣府提供

花蓮縣政府委託社福單位針對弱勢長輩、身障者提供送餐服務，統計10年來送出超過230萬個便當，累積金額逾1億5千萬元。另也拓展關懷據點，縣府社會處表示，目前全縣共255個據點，今年目標是新增45個據點，達到300處。

縣府社會處代理處長陳加富說，送餐服務是經花蓮縣長照中心評估符合資格者，再委託特約單位，透過營養師設計專屬餐食，並委託一粒麥子基金會、門諾基金會提供送餐服務，每周一到六都會送餐。

經統計，從民國100年到去年底，10年來補助送餐8萬餘人次，共送出231萬個便當，每月平均900人受惠，每個月約需261萬元。經費來源在106年底主要由花蓮縣公彩盈餘基金支應，107年起改為衛福部長照服務發展基金經費，從原本每天1餐提高到2餐，餐費也從每餐55元調升到70元。

社會處表示，雖然有送餐服務，但更鼓勵長者走出家門，因此努力拓展縣內各鄉鎮市關懷據點、長照C據點侑文化健康站，希望長輩們彼此陪伴，可以確保生活安全，也有助於延緩失能。目前全縣有255個據點，今年朝向300處邁進。

陳加富說，縣府除積極推動長照2.0各項服務，也有裝假牙、各項輔具、預防走失手鍊及關懷獨居老人等服務，也提供困難家庭長者公費安置，讓民眾可以在地安老。

門諾基金會獲縣府委託，送餐給需要幫助的弱勢長輩及身障者家中。圖／縣府提供
門諾基金會獲縣府委託，送餐給需要幫助的弱勢長輩及身障者家中。圖／縣府提供

長照 便當

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