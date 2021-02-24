二結穀倉古蹟展館遭破壞 像被轟炸機炸過「慘不忍睹」

近百年歷史的宜蘭二結穀倉古蹟，自從變成「稻農文化館」後，展場介紹相關稻米文化，一直是管理績優的地方文物館。不料在過年期間展品遭嚴重破壞，展場像被「轟炸機炸過」，面目全非，民眾見狀直呼誇張、太離譜，負責維護管理的大二結文化基金會感嘆公民教育太差。由於實驗室的展場空間並沒有監視器，不清楚是被誰破壞。

位於宜蘭縣五結鄉的二結穀倉建於西元1928年，1998年提報通過文化古蹟，地方人士利用二結穀倉空間於2011年整理做為「二結穀倉稻農文化館」對外開放展覽，300多坪空間介紹傳統農村的耕種及稻米相關器具、米文化等，由大二結文化基金會負責維護管理，曾經獲得國家文化資產保存貢獻獎及全國古蹟歷史建築管理維護優良單位獎。

不料，今年大年初二發現其中的「呷飯實驗室」展區遭破壞嚴重，一包包展示生產履歷的包裝米全部被拆開，稻米灑出來，剩下空的塑膠袋，稻穗也被拆掉，只剩下稻桿被丟四散。

另外，介紹各種不同稻米的器皿，裡面的米也全部被倒出來，竟然被裝入粗糠，而掛在一旁的電子量尺被扯斷，展館志工形容「像被轟炸機炸過，慘不忍睹」，幸好顯微鏡有鎖住，要不然被破壞得更嚴重。

由於實驗室的展場空間並沒有監視器，不清楚是被誰破壞。根據服務志工表示，當天有一群非常頑皮的小孩，由大人帶著進場參觀，大聲嬉鬧，猜測會不會就是這群孩子做的事。

負責管理的大二結文化基金會並未報警，將進行修復，基金會董事長林奠鴻今天把破壞的現場照片貼在臉書，標示「無言」，告知這座古蹟展館在春節期間被破壞的慘狀，呼籲要加強公民教育，當天如果家長馬上制止孩子胡亂作為，也不致如此，可能連家長也不管。