228三天連假 公路總局規畫台東交通疏運計畫！

因應3天228連續假期返鄉及出遊車潮，交通部公路總局第三區養護工程處針對台東地區交通規畫疏運措施，包括替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖及大客車優先道等，呼籲用路人配合疏運。

第三區養護工程處表示，替代路線包括「台9線」與「台9戊線」互為替代道路，引導往「車城」車輛往台9戊線經由199縣道行駛、以及警力指揮及路口手控號誌，並透過公路APP、CMS、警廣訊息傳播。

另假期出遊及收假高峰期，主要路段和風景區易造成交通壅塞，因此，已針對台東地區包括台9線金崙風景區、多良火車站、初鹿牧場、金城武樹及台11線各風景熱點，實施交管措施。

此外，連假期間，為避免大車、小車為搶快爭道，以及鼓勵民眾搭乘公共運輸，規畫省道台9線南迴公路香蘭至金崙段設置大客車優先道管制措施，以利車流順暢。

大客車優先道長約2.2公里，管制時間預計5至6小時。沿線除有機動警力維持交通，也會透過即時影像CCTV，視車流狀況調整管制時間，管制時間其他車種行駛外車道，違規將取締開單。

第三區養護工程處表示，預估2月27至28日為旅遊高峰、110年3月1日為收假高峰，呼籲民眾可在連假期間利用公路局「智慧化省道即時資訊服務網」查詢系統，提供省道即時路況影像與道路績效資訊，此外，外出務必做好車輛保養及檢查。