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台東提供5450支海漂寶特瓶 再製218件「潯寶衣」

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫，包括台東全國有7縣市參與，將各地海灘所得海漂寶特瓶，透過高品質的再生利用技術製成衣料，昨天由國家隊發表「潯寶衣」成果。圖／台東縣環保局提供
海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫，包括台東全國有7縣市參與，將各地海灘所得海漂寶特瓶，透過高品質的再生利用技術製成衣料，昨天由國家隊發表「潯寶衣」成果。圖／台東縣環保局提供

台東縣環保局參加「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，提供保護署組國家隊5450支海漂寶特瓶，再製218件「潯寶衣」，讓資源得以再循環利用。

台東縣環保局表示，包含離島全縣海岸線逾2百公里，海漂廢棄物多，其中蘭嶼海漂寶特瓶多半來自各國，因此，為解決海漂寶特瓶問題，去年參加環保署海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫。

海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫，包括台東全國有7縣市參與，將各地海灘所得海漂寶特瓶，透過高品質的再生利用技術製成衣料，昨天由國家隊發表「潯寶衣」成果。

環保署回收基管會執行秘書顏旭明指出，「潯寶衣」命名除具循環利用的含意，更強調材料是來自海洋、海邊所撿回的海漂寶特瓶，除必要添加的彈性纖維外，達到96%海廢寶特瓶製成的再製衣品，是國際間最高技術。

台東縣環保局強調，所提供的5450支海漂寶特瓶，以25支回收寶特瓶可製成1件潯寶衣來說，就能製成218件；呼籲民眾應做好寶特瓶資源回收，一起守護海洋。

台東縣環保局參加「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，提供保護署組國家隊5450支海漂寶特瓶，再製218件「潯寶衣」，讓資源得以再循環利用。圖／台東縣環保局提供
台東縣環保局參加「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，提供保護署組國家隊5450支海漂寶特瓶，再製218件「潯寶衣」，讓資源得以再循環利用。圖／台東縣環保局提供

台東 廢棄物 環保署

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