林右昌推薦基隆酒釀湯圓 邀各縣市元宵一較高下

歡慶元宵節，基隆市府推出「霓虹小乳牛」提燈，市長林右昌明天下午將在文化中心廣場發送1000份提燈，林右昌並推薦基隆的「酒釀湯圓」全國最好吃，歡迎各地元宵來一較高下。

林右昌今天在記者會表示，元宵節是重要傳統民俗節慶，市府每年以生肖為主題，推出應景小提燈深獲大眾喜愛，今年「霓虹小乳牛」的提燈設計，有別往年以花布及復古風格的青花瓷提燈，特別選擇純潔明亮的白色作為底色，藉由牛隻身上的七彩斑點展現童趣，搭配環保材質，設計成可愛立體的小牛造型，非常適合親子共同DIY。

市府指出，林右昌將於明天下午3時在文化中心廣場發放1000份小提燈，25日上午11時起也將在東、西岸旅遊服務中心發放，民眾只需到「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁按讚並分享活動訊息，即可免費索取，現場600份送完為止。

此外，林右昌也品嚐基隆知名店家湯圓，林右昌說，他以基隆市長身分，向全國各縣市的元宵下戰帖，相信基隆市的全家福「酒釀湯圓」是全國最好吃、最有特色；包括「全家福元宵」及「大觀園鹹湯圓」，兩家都是在基隆開業超過50年的老店，來到基隆不管是要吃甜元宵或是鹹湯圓，都可以一飽口福。

市府表示，全家福元宵主打酒釀及桂花湯圓，湯圓的外皮Q彈綿密，芝麻內餡飽滿濃郁，不論搭配酒釀湯底或桂花湯底都富有多層次的口感。大觀園鹹湯圓位於仁愛市場1樓，湯圓的外皮光亮透白，吃起來有糯米的Q彈黏牙感，內餡由濃厚的醬油紅燒肉組成，咬下去的每一口都讓唇齒留香。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，擁有寬闊的山海風情、歷史古蹟及多元美食的基隆，也非常適合闔家安排一趟小旅行，新春最適合到百年廟宇慶安宮、城隍廟、奠濟宮祈福，再到熱門打卡景點正濱漁港、潮境公園拍攝美照，當然也不能錯過饕客們最愛的廟口夜市、仁愛市場、孝三路美食街品嚐美食。