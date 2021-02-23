博物館附設幼兒園首例 海科館甄選經營團隊

中央社 / 基隆23日電

國立海洋科技博物館將於8月委外設立非營利幼兒園，館方今天表示，這是博物館辦理附設幼兒園首例，歡迎經營團隊依辦法參加甄選，共同為幼兒教育努力。

海科館館長陳素芬指出，海科館仰仗得天獨厚的環境資源，還有美麗且資源豐富的海灣，近幾年來並與各界結盟不斷開發新資源，例如海洋科學、漁鮮文化等並結合地方的八斗子紀實，適合幼童在天然的環境中成長，如此不著痕跡的自然教育方式，符合當下實境體驗學習的需求。

此外，陳素芬表示，海科館展項多元且有許多體驗式的教學場域，無論環境與教育資源都非常適合幼兒學習，在教育部支持下今年將在博物館增設非營利幼兒園，屆時也會對外招生，讓家長多一項幼兒學習環境的選擇。

海科館指出，這是國內博物館辦理附設幼兒園的首例，預計招收3歲至6歲幼兒共75名，即日起至3月5日止辦理甄選委辦團隊作業，歡迎學校財團法人、幼兒教保相關工會組織及相關的財團法人或非營利社團法人依辦法參加甄選。

幼兒園 海科館 博物館

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