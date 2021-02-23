基隆小乳牛元宵小提燈亮相將送1600個 推打卡4旅遊路線

元宵節將屆，基隆市政府今年推出「霓虹小乳牛」提燈，市長林右昌將在24日下午3點在文化中心廣場發送1000個元宵小提燈。另外，25日上午11時起，東、西岸旅遊服務中心也將發放各600份小提燈，民眾只需到「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁按讚並分享活動訊。

林右昌今天在記者會中表示，今年「霓虹小乳牛」的提燈設計，有別於往年以往花布及復古風格的青花瓷提燈，特別選擇純潔明亮的白色作為底色，身上的七彩斑點充份展現童趣與純真，民眾只需將紙張交錯組合，即可完成一隻可愛的小牛燈籠，非常適合親子共同DIY。

25日上午11時起在東、西岸旅遊服務中心發放，民眾只需到「基隆旅遊網」臉書粉絲專頁按讚並分享活動訊息，即可免費索取，現場600份送完為止。領取提燈時，務必配合防疫措施，配戴口罩、保持社交安全距離等規範。

市府觀光及城市行銷處處長曾姿雯說，基隆規畫4條旅路線，民眾可到百年廟宇慶安宮、城隍廟、奠濟宮祈福，再到最火紅的打卡熱門景點正濱漁港、潮境公園拍攝美照，當然也不能錯過饕客們最愛的廟口夜市、仁愛市場、孝三路美食街品嘗美食。

路線1- 香火縈繞祈福之旅：基隆火車站→城隍廟→孝三路小吃→慶安宮→曙．初見咖啡→廟口夜市→和平島天后宮→國立海洋科技博物館

路線2-探訪台版古墓奇兵：基隆火車站→孝三路小吃→海洋廣場→仙洞巖、佛手洞→牛肉一條街→外木山情人湖濱海大道→瀞咖啡 Coffee Ching→廟口夜市→E-square廣場

路線3-網美IG打卡必踩點：正濱漁港色彩屋→圖們咖啡 tuman cafe/河豚很多→阿根納造船廠→和平島公園→雷達站咖啡廳→望幽谷→星巴克新豐門市→廟口夜市