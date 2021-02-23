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向全台縣市長下戰帖 林右昌：基隆元宵最好吃
基隆市長林右昌說，元宵節快要到了，基隆的桂花釀元宵很有名，也是全台灣最好吃的元宵，他今天要向全台灣各縣市長下戰帖，「好膽你就來」，基隆的全家福元宵是全台灣最好吃的。
林右昌今天與市政府觀光及城市行銷處長曾姿雯，推薦基隆吃元宵的好地方。依傳統習俗，元宵節當日吃下象徵家庭團圓、幸福圓滿的元宵，能為新的一年帶來好運。曾姿雯特别推薦基隆在地元宵名店「全家福元宵」以及「大觀園鹹湯圓」。
兩家都是開業超過50年的在地老店，其中全家福元宵是主打酒釀及桂花湯圓，包裏每顆湯圓的外皮彈綿密，芝麻內餡飽滿濃郁，不論搭配酒釀湯底或桂花湯底都富有多層次的口感，店內販售的冷凍湯圓，也是最佳伴手禮選項。
大觀園鹹湯圓位於有「基隆人的廚房」的仁愛市場1樓，湯圓的外皮光亮透白，吃起來有糯米的Q彈黏牙感，內餡由濃厚的醬油紅燒肉所組成，咬下去的每一都讓唇齒留香，遊客來到基隆千萬不能錯過。
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