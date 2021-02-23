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迎元宵 花蓮市公所「星空牛」小提燈今起免費索取

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
市長魏嘉賢歡迎民眾免費索取「星空牛」小提燈，也提醒用畢後廢乾電池要做好回收。圖／市公所提供
市長魏嘉賢歡迎民眾免費索取「星空牛」小提燈，也提醒用畢後廢乾電池要做好回收。圖／市公所提供

迎接元宵節，花蓮市公所製作可愛的「星空牛」小提燈，有著金牛角和金蹄，牛身以藍色代表著靜謐的星空，今天起開放索取。市公所表示，今年約製作1000份，送完為止，早上已有不少民眾前往，提醒民眾把握機會到市公所索取，記得佩戴口罩才能進入。

市公所每年都會製作應景的小提燈，也與遠百花蓮店共同舉辦元宵晚會，今年雖然因疫情關係，元宵晚會取消，但市公所仍然製作星空牛小提燈，讓民眾延續小過元宵節的節慶氛圍。

市公所表示，「星空牛」小提燈組裝簡單，按照數字依序組合就能拼裝完成，方便家長帶著孩子一起DIY，「星空牛」內部有小燈泡，透過燈光變化展現出燦爛光芒，象徵著行星運行，也帶領小朋友對宇宙天文的好奇與幻想。

市公所行政室主任顧穎群表示，「星空牛」小提燈今天起可在上班時間到市公所服務台免費索取，每人限領一份，送完為止。並提醒，進入市公所一定要戴口罩，感謝鄉親的配合。

市長魏嘉賢說，小提燈免費分送，讓民眾可以拿著牛年應景小提燈歡喜過元宵，但也提醒，使用後的廢乾電池務必要做好回收。

花蓮市公所製作「星空牛」小提燈，陪民眾過元宵，今起可到市公所免費索取。圖／市公所提供
花蓮市公所製作「星空牛」小提燈，陪民眾過元宵，今起可到市公所免費索取。圖／市公所提供
花蓮市公所製作「星空牛」小提燈，陪民眾過元宵，今起可到市公所免費索取。圖／市公所提供
花蓮市公所製作「星空牛」小提燈，陪民眾過元宵，今起可到市公所免費索取。圖／市公所提供

元宵節 口罩 疫情

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