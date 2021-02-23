基隆國門廣場開拆 蔣公銅像移置、圓環天橋走入歷史

基隆市「國門廣場工程」昨天正式動工，基隆火車站前圓環周遭的三角區先行拆除，圓環及天橋部分預計3月動工，目前施工期程有所調整，確切日期會再公布，請民眾改道，將交通衝擊減到最低。

3月起，基隆火車站前圓環、基一信天橋等將陸續拆除，圓環周遭是市中心心臟地帶，為不影響民眾上下班與日常交通，市府會將選在周五及周末等夜間施工。天橋拆除後，接著將進行國門廣場首期工程，連結海洋廣場與國門廣場水岸，未來等轉運站運作，將拆除國光客運臨時站。

交通部等單位補助基隆市港16項建設工程，總經費超過60億元。其中由舊基隆火車站、忠一路、遊艇碼頭、陽明海洋館與基隆關圍成的區域，將闢建國門廣場，成為水岸休閒空間，預計2023年12月完成。

圓環內的蔣介石銅像目前計畫將移到慈湖紀念雕塑公園安置，銅像基座因有文化界關心，市府工務處表示，會暫時原地保留，經文化局文資討論過後再移置。