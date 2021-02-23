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基隆國門廣場開拆 蔣公銅像移置、圓環天橋走入歷史

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆國門廣場開拆，圓環、天橋3月動工，蔣介石銅像移桃園。圖／基隆市政府提供
基隆國門廣場開拆，圓環、天橋3月動工，蔣介石銅像移桃園。圖／基隆市政府提供

基隆市「國門廣場工程」昨天正式動工，基隆火車站前圓環周遭的三角區先行拆除，圓環及天橋部分預計3月動工，目前施工期程有所調整，確切日期會再公布，請民眾改道，將交通衝擊減到最低。

3月起，基隆火車站前圓環、基一信天橋等將陸續拆除，圓環周遭是市中心心臟地帶，為不影響民眾上下班與日常交通，市府會將選在周五及周末等夜間施工。天橋拆除後，接著將進行國門廣場首期工程，連結海洋廣場與國門廣場水岸，未來等轉運站運作，將拆除國光客運臨時站。

交通部等單位補助基隆市港16項建設工程，總經費超過60億元。其中由舊基隆火車站、忠一路、遊艇碼頭、陽明海洋館與基隆關圍成的區域，將闢建國門廣場，成為水岸休閒空間，預計2023年12月完成。

圓環內的蔣介石銅像目前計畫將移到慈湖紀念雕塑公園安置，銅像基座因有文化界關心，市府工務處表示，會暫時原地保留，經文化局文資討論過後再移置。

基隆市公車每天有近千班次，分成1到6字頭路線，因應國門廣場施工，自2月1日起，已先將3、4、6字頭約近一半的路線班次將調整路線，並更改發車地點，原由總站發車，改為基隆火車站南站旁孝四路。另外，3月3日起公車總站封閉，公車路線1、2、5、8字頭調整至陽明海運大樓側，總站右轉約10公尺港西街設置臨時候車亭停靠。

基隆國門廣場開拆，圓環、天橋3月動工，蔣介石銅像移桃園。圖／基隆市政府提供
基隆國門廣場開拆，圓環、天橋3月動工，蔣介石銅像移桃園。圖／基隆市政府提供
基隆國門廣場開拆，圓環、天橋3月動工，蔣介石銅像移桃園。圖／基隆市政府提供
基隆國門廣場開拆，圓環、天橋3月動工，蔣介石銅像移桃園。圖／基隆市政府提供

基隆 火車站 公車

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