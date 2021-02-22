社區大學2.0基隆啟航 基隆推動全齡、實體社大願景

基隆市政府今天舉辦「社大2.0基隆領航──台灣社大新創啟航」儀式，宣告推動基隆成為社大夢想的實踐場域，擘劃「全齡」、「實體」社大願景藍圖，透過社大轉型帶領風潮，打造活躍樂齡與創齡的終身場域。

市府教育處今天宣告「社大2.0」計畫在基隆啟動，邀請教育部政務次長蔡清華及曾任教部終身教育司長、現任銓敘部政務次長朱楠賢，還有社區大學全國促進會理事長蔡素貞及各地社大領導階層代表與會，共同宣示社大升級，讓社大不僅是終身學習重要場域，也是推動地方創生、翻轉社區、改變城市最有力的夥伴。

林右昌說，全國社大正走到關鍵的一刻，基隆依全國社大共同理念及願景，率全國之先推動全齡社大跟實體社大，希望能完成過去倡議十多年，但一直沒有辦法做到的夢想。

林右昌表示，樂見社大全促會理事長蔡素貞參加基隆社大校長遴選並出線，相信未來藉由她的豐富經驗，全國社大可走出一條新的道路。基隆將作為這個平台或槓桿的支點，發揮更大的功能。

蔡清華指出，社大推動22年，全國各地已有89所社區大學，為台灣公民社會與社區營造札下基礎，下一階段將以過去累積的社群經驗，成為因應社會變遷至關重要的施力點。基隆市提出「全齡社大」、「實體社大」願景藍圖，相信能讓台灣的終身教育大步邁進。