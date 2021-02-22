快訊

聯合國機構車隊遇襲 義大利駐剛果大使身亡

社大2.0基隆啟航 推動全齡及專屬場域實體願景

中央社 / 基隆22日電

基市府今天舉行「社大2.0基隆領航-台灣社大新創啟航」記者會，基隆市長林右昌等人宣告將推動從小學到銀髮族的「全齡」及有專屬場域的「實體」社大，成為全國社大的新起點。

林右昌致詞表示，全國的社大現正走到關鍵一刻，在天時、地利、人和配合下，基隆社大也在擘劃未來新願景，推動「全齡」社大及「實體」社大，完成過去倡議10多年來一直沒有辦法做到的夢想。

林右昌說，市府很樂見全國社大的精英們願意支持，社區大學全國促進會理事長蔡素貞就是最優秀、也是最恰當人選，也願意接受公開遴選，參與基隆社大校長的遴選過程脫穎而出。

林右昌表示，相信未來藉由蔡素貞的豐富經驗，全國的社大可以走出一條新道路，基隆將會作為這個平台、槓桿支點，發揮更大功能。

「全齡」社大的目標對象從小學到銀髮族，林右昌指出，「全齡」社大的目標是要打造基隆成為真正學習型城市。

其中，在高國中小學齡階段，社大將提供校園以外整合跨領域自主學習，培養解決問題能力的場域與資源；青年階段，強化在地認同，結合地方創生、青年創業與青銀共創，讓社大成為在地創業孵化器。

至於中壯年階段，市府鼓勵公民參與、關懷在地，並引導民眾積極參與地方公共事務，提升對在地城市認同感。

在老人階段，根據世代文化推陳出新，辦理各項銀齡課程，讓長輩能活到老學到老，相信在社大豐富多元實作課程及學校教育協力合作，一定可以達成「全齡」社大願景。

基隆市政府教育處指出，「實體」社大也是基隆社大未來發展願景，市府將提供社區大學專屬固定場域，讓社區大學得以永續發展。

林右昌表示，基隆市近年來不斷進行城市再造，將山、海、城景觀一再翻轉，市府將提供活化空間與閒置校舍，作為社區大學實驗場域。

林右昌指出，基隆市將創辦全國第一所聚落型「實體」社區大學，並將社區大學與地方創生基地串聯，將市府各局處能量與社區大學串接，發揮1加1大於2的效益及功能。

基隆 林右昌 社區大學

延伸閱讀

基隆1579快捷公車 23日增設北市府轉運站

影／1579線基北快捷公車搶灘成功 今北市府捷運站揭牌

基隆河岸自行車道最後一哩路將串連 基隆將縫合7斷點

蘇揆騎自行車汐止通基隆送大禮 宣布補助1.8億接通斷點

相關新聞

蘇澳跆拳小子縣賽穿金戴銀表現佳 7人入選全中運代表隊

宜蘭中小學運動會跆拳道錦標賽暨110年全中運選拔賽，蘇澳鎮的學生表現優異，尤其跆拳道是蘇澳國中體育班發展的重點項目，該校...

助邦交國防疫 花蓮慈濟醫院贈史瓦帝尼萬片口罩

新型冠狀肺炎(COVID-19)疫情席捲全球，台灣的邦交國史瓦帝尼王國口罩物資短缺，花蓮慈濟醫院今天打包1萬片醫療用口罩...

影／基隆廢止公有市場攤商抗議 市府：海砂屋一定要拆

基隆市政府以公共安全因素，公告義二路公有富貴零售市場3月1日起廢止使用並停止營業，要求1樓攤商和3樓2月27日前清空物品...

打造市區藝術街 花蓮舊鐵道徒步區改善工程3月完工

花蓮市蛋黃區的舊鐵道徒步區吸引在地人及遊客漫步，卻有民眾反映地面凹凸不平、環境髒亂等問題，市公所爭取950萬元經費，於去...

開學日防疫 台東國中小學尚未有學生發燒通報

全國中小學今天開學，台東縣目前雖僅有13人居家檢疫，0人隔離，各校安排專人在校門口量體溫，也勸導家長勿陪同進入學校。首日...

基隆路邊車位住戶搶紅眼 改設機車格

基隆市信義區智慧里內停車位不足，仁一路7巷57弄單側未畫紅、黃線，成為「兵家必爭之位」，還引發檢舉在交岔路口10公尺內違...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。