社大2.0基隆啟航 推動全齡及專屬場域實體願景

基市府今天舉行「社大2.0基隆領航-台灣社大新創啟航」記者會，基隆市長林右昌等人宣告將推動從小學到銀髮族的「全齡」及有專屬場域的「實體」社大，成為全國社大的新起點。

林右昌致詞表示，全國的社大現正走到關鍵一刻，在天時、地利、人和配合下，基隆社大也在擘劃未來新願景，推動「全齡」社大及「實體」社大，完成過去倡議10多年來一直沒有辦法做到的夢想。

林右昌說，市府很樂見全國社大的精英們願意支持，社區大學全國促進會理事長蔡素貞就是最優秀、也是最恰當人選，也願意接受公開遴選，參與基隆社大校長的遴選過程脫穎而出。

林右昌表示，相信未來藉由蔡素貞的豐富經驗，全國的社大可以走出一條新道路，基隆將會作為這個平台、槓桿支點，發揮更大功能。

「全齡」社大的目標對象從小學到銀髮族，林右昌指出，「全齡」社大的目標是要打造基隆成為真正學習型城市。

其中，在高國中小學齡階段，社大將提供校園以外整合跨領域自主學習，培養解決問題能力的場域與資源；青年階段，強化在地認同，結合地方創生、青年創業與青銀共創，讓社大成為在地創業孵化器。

至於中壯年階段，市府鼓勵公民參與、關懷在地，並引導民眾積極參與地方公共事務，提升對在地城市認同感。

在老人階段，根據世代文化推陳出新，辦理各項銀齡課程，讓長輩能活到老學到老，相信在社大豐富多元實作課程及學校教育協力合作，一定可以達成「全齡」社大願景。

基隆市政府教育處指出，「實體」社大也是基隆社大未來發展願景，市府將提供社區大學專屬固定場域，讓社區大學得以永續發展。

林右昌表示，基隆市近年來不斷進行城市再造，將山、海、城景觀一再翻轉，市府將提供活化空間與閒置校舍，作為社區大學實驗場域。

林右昌指出，基隆市將創辦全國第一所聚落型「實體」社區大學，並將社區大學與地方創生基地串聯，將市府各局處能量與社區大學串接，發揮1加1大於2的效益及功能。