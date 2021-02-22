蘇澳跆拳小子縣賽穿金戴銀表現佳 7人入選全中運代表隊

宜蘭中小學運動會跆拳道錦標賽暨110年全中運選拔賽，蘇澳鎮的學生表現優異，尤其跆拳道是蘇澳國中體育班發展的重點項目，該校這次共獲9金6銀3銅，7名學生入選全中運代表隊；另外在國小組部分，南安跆拳小子展現奮戰精神勇奪2金3銅，成績十分亮眼。

蘇澳鎮李鎮長明哲為了鼓勵這群表現優秀的學生，今天前往學校祝賀並感謝學校老師及教練們指導，還特別準備禮物為學生加油打氣，希望蘇澳國中在全中運的賽場上再現佳績，也期許南安小子們後勢看漲，再接再厲。

蘇澳國中在品勢項目勇奪5金2銀3銅，其中國男個人包辦第一到第四名，國中雙人及國男三人組品勢雙冠軍；對練項目也拿下4金4銀。

尤其蘇澳國中女將鄭羽晴勇奪品勢雙人第一名、品勢黑帶一段組第一名、對練49~52級第一名，是賽場上最亮眼的三冠王；至於伍志倫在品勢色帶1~4級第一名、對練63~68級第一名，奪雙冠也是可圈可點。