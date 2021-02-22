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助邦交國防疫 花蓮慈濟醫院贈史瓦帝尼萬片口罩

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院今打包1萬片醫療用口罩，捐贈予史瓦帝尼王國，為防疫盡一份心力。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院今打包1萬片醫療用口罩，捐贈予史瓦帝尼王國，為防疫盡一份心力。圖／花蓮慈濟醫院提供

新型冠狀肺炎(COVID-19)疫情席捲全球，台灣的邦交國史瓦帝尼王國口罩物資短缺，花蓮慈濟醫院今天打包1萬片醫療用口罩，透過中華民國駐史瓦帝尼王國大使館，捐贈予史瓦帝尼王國，為防疫盡一份心力。

花蓮慈濟醫院長林欣榮表示，醫院輔導史瓦帝尼王國孕產婦及嬰兒保健功能提升計畫，這些年來包含婦產部、小兒部、護理部及國際醫學中心等團隊，除了辦理史瓦帝尼王國醫療衛生人員到醫院培訓外，也多次實地訪查，提升當地婦幼健康照護體系。

花蓮慈濟醫院副院長許文林，轉述國際合作發展基金會計畫經理楊植亘的分享，「與國合會計畫合作的教會醫院，員工約300人，每周僅能由史瓦帝尼王國衛生部取得1盒口罩，其他要想辦法自籌」。許文林說，在台灣口罩資源充足的時候，希望捐贈防疫物資之一的口罩，能緩解史瓦帝尼王國疫情。

除了口罩等防疫物資外，慈濟醫院團隊日前研發出提升免疫力的淨斯本草飲，目前也已經分享到31個國家。

今年1月史瓦帝尼國王「恩史瓦帝三世」與家人確診罹患新冠肺炎，使用台灣贈送的抗病毒藥物後，病已痊癒，他特別感謝台灣的協助。

花蓮慈濟醫院長林欣榮（左三）與醫護人員打包裝箱醫療用口罩，捐予史瓦帝尼王國。圖／花蓮慈濟醫院提供
花蓮慈濟醫院長林欣榮（左三）與醫護人員打包裝箱醫療用口罩，捐予史瓦帝尼王國。圖／花蓮慈濟醫院提供

史瓦帝尼 口罩 慈濟

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