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影／基隆廢止公有市場攤商抗議 市府：海砂屋一定要拆
基隆市政府以公共安全因素，公告義二路公有富貴零售市場3月1日起廢止使用並停止營業，要求1樓攤商和3樓2月27日前清空物品。攤商今天下午到市府抗議，質疑政府霸凌弱勢，斷絕攤商生機。市府產業發展處長黃健峰回應，富貴市場是危樓，一定要拆，去年8月起就協助攤商安置，希望攤商配合。
富貴市場目前1樓為零售市場攤位，3樓是住家，2、4樓為公共空間，已封閉未開放使用。富貴市場是海砂屋，去年7月4樓發生水泥塊剝落事件，市府規畫拆除，並在今年2月9日在富貴市場張貼公告，要求攤商2月27日清空物品，否則視為廢棄物清除，3月1日封閉市場。
富貴市場攤商今天下午由市議員呂美玲、張顥瀚陪同到市府陳情，抗議市府在還沒有任何公用計畫時，就決定封閉富貴市場，損害現有攤商利益，不當作為有違法違憲之嫌。
攤商高喊「反霸凌、護權益、求生存」，表示做了一輩子市場生意，年紀已大，沒辦法再做其他營生工作，要求搬遷讓他們面臨無法生存困境，希望政府跟攤商重啟協商，重作市場房屋結構鑑定及補強可行性評估。
黃健峰表示，市長林右昌去年8月接見攤商說明立場，隔月起就未再向攤商口住戶收取租金。從去年9月到今年2月是緩衝期，由市府協助將攤商轉到其他公有市場營業，並給予租金優惠。富貴市場是危樓，考量住戶、攤商和消費者的安全，希望攤商和住戶配合搬離。
產發處市場及商業發展科長長龔強說，富貴市場氯含量超標近20倍，危險程度非常高。4樓天花板水泥崩落，維修後重複發生，且外牆也出狀況，市府考量公共安全，才做出富貴市場3月1日起廢止使用並停止營業的決定。
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