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打造市區藝術街 花蓮舊鐵道徒步區改善工程3月完工
花蓮市蛋黃區的舊鐵道徒步區吸引在地人及遊客漫步，卻有民眾反映地面凹凸不平、環境髒亂等問題，市公所爭取950萬元經費，於去年12月進行改造工程，預計3月中完工，將設置裝置藝術、創意燈箱等，讓鐵道徒步區脫胎換骨，打造花蓮市區藝術街。
市公所指出，向客委會及花蓮縣政府各爭取855萬、95萬元經費施作，共950萬元，規畫「花蓮市舊鐵道遊廊蛋黃區潛力倍增計畫」，施作內容包括設置活動車阻、防滑溝蓋、仿鋼軌、地坪整齊美化，也重新打造意象涼亭及座位，讓民眾有暫時歇腳的好地方。
花蓮市長魏嘉賢表示，由於有許多民眾反映該處地板較不平整，走路容易絆倒，以及周邊環境衛生問題，這次「花蓮市舊鐵道遊廊蛋黃區潛力倍增計畫」工程，除了將地面整平外，將設置「互動式人力電源霓虹」，讓民眾體驗踩腳踏車發電的趣味，富含珍惜能源的教育意義。
魏嘉賢說，市公所美化舊鐵道，規畫建設形象小火車的裝置藝術，以及智慧LED照明、創意燈箱等，相信舊鐵道徒步區會保持愈夜愈美麗的光景。
另外，在舊鐵道有一座與網路插畫家Duncan合作的1.9公尺高的雕像，非常吸睛吸引不少民眾拍照留念，因應這次改造工程先暫時移除，完工後，原本的Duncan雕像將重新歸位與大家見面。
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