快訊

江啟臣辦論壇邀柯文哲 連勝文不滿嗆「沒告知沒被邀請」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打造市區藝術街 花蓮舊鐵道徒步區改善工程3月完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮市公所針對舊鐵道徒步區進行改造工程，預計3月中完工。記者王思慧／攝影
花蓮市公所針對舊鐵道徒步區進行改造工程，預計3月中完工。記者王思慧／攝影

花蓮市蛋黃區的舊鐵道徒步區吸引在地人及遊客漫步，卻有民眾反映地面凹凸不平、環境髒亂等問題，市公所爭取950萬元經費，於去年12月進行改造工程，預計3月中完工，將設置裝置藝術、創意燈箱等，讓鐵道徒步區脫胎換骨，打造花蓮市區藝術街。

市公所指出，向客委會及花蓮縣政府各爭取855萬、95萬元經費施作，共950萬元，規畫「花蓮市舊鐵道遊廊蛋黃區潛力倍增計畫」，施作內容包括設置活動車阻、防滑溝蓋、仿鋼軌、地坪整齊美化，也重新打造意象涼亭及座位，讓民眾有暫時歇腳的好地方。

花蓮市長魏嘉賢表示，由於有許多民眾反映該處地板較不平整，走路容易絆倒，以及周邊環境衛生問題，這次「花蓮市舊鐵道遊廊蛋黃區潛力倍增計畫」工程，除了將地面整平外，將設置「互動式人力電源霓虹」，讓民眾體驗踩腳踏車發電的趣味，富含珍惜能源的教育意義。

魏嘉賢說，市公所美化舊鐵道，規畫建設形象小火車的裝置藝術，以及智慧LED照明、創意燈箱等，相信舊鐵道徒步區會保持愈夜愈美麗的光景。

另外，在舊鐵道有一座與網路插畫家Duncan合作的1.9公尺高的雕像，非常吸睛吸引不少民眾拍照留念，因應這次改造工程先暫時移除，完工後，原本的Duncan雕像將重新歸位與大家見面。

花蓮市舊鐵道徒步區遭民眾反映地面凹凸不平、環境髒亂等問題，市公所爭取經費改善，打造花蓮市區藝術街。記者王思慧／攝影
花蓮市舊鐵道徒步區遭民眾反映地面凹凸不平、環境髒亂等問題，市公所爭取經費改善，打造花蓮市區藝術街。記者王思慧／攝影

鐵道 裝置藝術

延伸閱讀

國際互助防疫 花蓮慈濟院贈史瓦帝尼萬片口罩

太平島碼頭整建 蔡總統卸任前完工

地方角力戰 花蓮富里鄉農會改選代表全數連任

影／21歲男載女友人遊花蓮 不慎撞車四輪朝天翻覆2人傷

相關新聞

打造市區藝術街 花蓮舊鐵道徒步區改善工程3月完工

花蓮市蛋黃區的舊鐵道徒步區吸引在地人及遊客漫步，卻有民眾反映地面凹凸不平、環境髒亂等問題，市公所爭取950萬元經費，於去...

開學日防疫 台東國中小學尚未有學生發燒通報

全國中小學今天開學，台東縣目前雖僅有13人居家檢疫，0人隔離，各校安排專人在校門口量體溫，也勸導家長勿陪同進入學校。首日...

基隆路邊車位住戶搶紅眼 改設機車格

基隆市信義區智慧里內停車位不足，仁一路7巷57弄單側未畫紅、黃線，成為「兵家必爭之位」，還引發檢舉在交岔路口10公尺內違...

花蓮濕地小旅行熱絡 擴大舉辦

花蓮縣擁有2處國家級重要濕地「花蓮溪口重要濕地」、「馬太鞍重要濕地」，各代表出海口的魚類、鳥類棲地，以及瀕危台灣火刺木復...

太平山森鐵雙園區案 遭遇反彈

太平山森林鐵路平原線復甦計畫的期中報告出爐，打算從羅東車站經羅東林業文化園區，再接到中興文創園區，形成「雙園區」。但由於...

控幸福住宅有瑕疵 台東縣府：督導改善

台東縣政府興建的幸福住宅原本去年中要全數交屋，目前有76戶未交屋或銷出，約40戶質疑設計有瑕疵等，縣府表示，將督導廠商改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。