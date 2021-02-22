基隆1579快捷公車 23日增設北市府轉運站

基隆城際快捷公車1579、1579A明天起增設台北市府轉運站，並增闢1579B直達路線，基隆市長林右昌感謝中央、地方和台北市、基隆市兩市合作，讓民眾通勤和觀光旅遊更加便利。

林右昌上午在1579新增停靠站記者會致詞表示，1579是基隆、台北間的第3條城際快捷公車，也是非常成功的一條，去年的旅次人數將近90萬，這條城際快捷公車的路線不只服務基隆市民，更服務大台北首都圈的民眾到基隆就學、就業、觀光及旅遊。

林右昌說，這條路線進到市府轉運站後，可銜接捷運系統，不只嘉惠基隆市民，更嘉惠大台北首都圈的民眾，可以非常方便轉乘到基隆。基隆現在是國際郵輪母港，城市環境也大幅轉變，包括海邊及周邊的觀光景點，如八斗子的潮境公園等，都是全國十大熱門景點之一。

對於媒體提問，外界認為是下屆台北市長熱門人選，林右昌表示，「我覺得這個想太多」，他現在身分是基隆市長，本來就很常到台北，更不用講台北市、基隆市本來就是生活圈，「對於選舉的聯想其實不必要，把自己的工作做好比較重要」。

林右昌說，北北基桃本來就是大台北首都圈，各方面其實都連結在一起，現在不是單打獨鬥的年代，應透過跨縣市解決問題，已無法獨善其身，或自己解決問題，包括台北市交通、住宅問題等都應跨縣市合作。

基隆市府交通處表示，配合進駐市府轉運站，1579、1579A路線將增設「松山高中（基隆路）」下客站及「市府轉運站」往基隆方向上客站，此外，將增闢1579B「基隆八斗子-市府轉運站」經祥豐街直達路線，可加強與捷運松山線及板南線轉乘班次銜接。

交通處指出，未來上午尖峰時段由基隆端往市府轉運站發車間距由4至7分縮短為3至6分，下午尖峰時段由市府轉運站發車間距由7至10分縮短為6至8分，另外，這次調整基隆端也增設「義胞新村」雙向站位。