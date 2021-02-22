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開學日宜蘭各校採量溫實名制 訪客未戴口罩婉拒入校

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
今天開學了，宜蘭縣長林姿妙關心了解學校防疫情形，提醒做到滴水不漏，學生安心、家長放心。記者戴永華/攝影
今天開學了，宜蘭縣長林姿妙關心了解學校防疫情形，提醒做到滴水不漏，學生安心、家長放心。記者戴永華/攝影

開學第一天，宜蘭縣長林姿妙上午前往國小視察了解防疫情形，全縣各校經過新冠肺炎疫情1年來的加強反覆執行防疫，駕輕就熟，針對校園訪客或家長一律必須量溫、實名制登記並佩戴口罩，否則不能進入校園。

林姿妙上午走進凱旋國小一年級教室，關心宣導衛教時，小朋友大喊「縣長媽媽，好」，她很感謝學校教職員這一年多以來對校園防疫工作的努力付出，做到滴水不漏，讓學生安心在校學習，家長也能夠放心。

凱旋國小校長張哲豪表示，學校成立防疫工作小組，備妥防疫物資，並且加強衛教宣導及環境消毒。量溫管制站位於在校門口，每天有人幇學生量測體溫及手部酒精消毒，如果體溫正常會貼個貼紙，如額溫是37.5度以上，會再用耳溫槍測量超過38度，學校規劃發燒觀察區，評估學生是否暫時休息或就醫。

縣府教育處表示，疫情尚未緩解，開學的防疫整備工作在寒假期間就已緊鑼密鼓展開，各校完成召開防疫會議、規劃開學2週設置體溫量測站、設置發燒觀察區、備妥口罩、消毒酒精、額(耳)溫槍、漂白水、肥皂或洗手乳等防疫物資，持續落實秋冬防疫專案。

針對校園訪客與實聯制登記並配合佩戴口罩、測量體溫與手部消毒，如有發燒或未能佩戴口罩情形，將婉拒入校，確保校園安全環境。

今天開學了，宜蘭縣長林姿妙關心了解學校防疫情形，提醒做到滴水不漏，學生安心、家長放心。記者戴永華/攝影
今天開學了，宜蘭縣長林姿妙關心了解學校防疫情形，提醒做到滴水不漏，學生安心、家長放心。記者戴永華/攝影

口罩 發燒 疫情

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