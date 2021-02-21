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宜蘭三星及五結鄉農會選舉開票結果 民進黨雙慘敗

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭基層農會改選只有五結鄉農會及三星地區農會出現競爭，開票結果三星農會翻轉綠地變藍天，藍軍繼續固守五結鄉農會，民進黨兩地選舉慘敗。記者戴永華／攝影
宜蘭基層農會改選只有五結鄉農會及三星地區農會出現競爭，開票結果三星農會翻轉綠地變藍天，藍軍繼續固守五結鄉農會，民進黨兩地選舉慘敗。記者戴永華／攝影

4年一次的基層農會改選，宜蘭縣10個農會中只有三星地區農會及五結鄉農會兩地出現競爭局面。開票結果，三星地區農會綠地變藍天，當權派承認失敗；五結鄉農會由藍軍穩穩大幅領先，民進黨這次農會選舉敗得很慘。

宜蘭各地農會今天分別選出45席新任會員代表後，將分別在3月2日或3日召開會員代表大會，選舉理監事及上級農會代表，接著分別於3月10日、11日及12日日召開理監事會議選出理事長、常務監事及聘任總幹事。如果第一階段聘任總幹事不成，進入第二輪，重新再辦一次總幹事遴聘登記作業。

這次三星地區農會表面上只有現任總幹事謝志旭，以績優總幹事之姿登記遴聘，但競爭對手三星地區農會大同辦事處課員李智遠，來勢洶洶，李智遠背後有國民黨三星鄉長李志鏞力挺，縣議會前議長陳文昌則支持謝志旭。會員代表開票結果26票比19票，翻轉局面，將進入第二輪重辦總幹事登記遴聘作業，李智遠在第二輪有機會獲聘。

長久以來由綠營當家作主的三星地區農會綠地變監天，背後操盤出力甚多的李志鏞鄉長這一派勝選，如今鄉公所及農會都將由藍軍主政，對於固守下屆縣長寶座算是加分。

五結鄉農會有前任總幹事李林欽的媳婦、農會會計部主任游偉榛，對上民進黨籍縣議員呂惠卿的丈夫、利澤辦事處主任郭慶寺登記候聘總幹事，民進黨前縣議員黃適超大力幫郭慶寺拉票。開票結果29票比16票，相差13票，繼續由當權派藍軍穩穩掌握多數票。

宜蘭各地農會總選舉人數3萬3374人，投票率56.79%。農會代表應選436名代表，參選者有504人；農事小組長應選175名，參選者有214人。

宜蘭基層農會改選只有五結鄉農會及三星地區農會出現競爭，開票結果三星農會翻轉綠地變藍天，藍軍繼續固守五結鄉農會，民進黨兩地選舉慘敗。記者戴永華／攝影
宜蘭基層農會改選只有五結鄉農會及三星地區農會出現競爭，開票結果三星農會翻轉綠地變藍天，藍軍繼續固守五結鄉農會，民進黨兩地選舉慘敗。記者戴永華／攝影

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