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影／基隆愛四路夜市選購KTV麥克風 小妹妹試唱變演唱會

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
讀小二的吳小妹妹在基隆愛四路夜市試唱，因為抓麥克風架勢十足，有如藝人，吸引逛夜市民眾圍觀。記者邱瑞杰／翻攝
讀小二的吳小妹妹在基隆愛四路夜市試唱，因為抓麥克風架勢十足，有如藝人，吸引逛夜市民眾圍觀。記者邱瑞杰／翻攝

黃姓男子在基隆愛四路夜市擺攤，販賣行動KTV相關器材，讀小二的吳小妹妹隨家人選購時，拿起麥克風試唱，因為抓麥克風架勢十足，有如藝人，吸引逛夜市民眾圍觀，彷彿在看她的演唱會。

有網友上傳影片到臉書「爆廢公社二館」，畫面是1名小妹妹在基隆夜市，拿著麥克風唱黃妃《水水水》等歌曲，因為表情、架勢都有如藝人開唱，身後還圍了一群人，彷彿小型演唱會般熱鬧。影片吸引近千人留言，說她有天份、可以出道了。

黃姓業者今天表示，當天是小妹妹的爸媽來挑器材，並叫小妹妹試唱。小妹妹一開始有點害羞，沒有唱。後來點了一首歌給她，小妹妹很自然的走上前，拿起麥克風就唱，一鳴驚手。

黃姓業者說，小妹妹的歌聲一傳開，附近的人就慢慢圍過來，非常厲害。小妹妹唱了江蕙的《愛不對人》、黃妃的《水水水》。一開始只有幾個家人在她身邊，後來後方圍過來3、40人，聽她唱完後就「掌聲鼓勵」。

夜市 基隆

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