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宜蘭三星農會改選「變天」 績優總幹事謝志旭坦承慘敗

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭三星地區農會改選結果「變天」，當權派無法掌握多數會員代表選票，現任績優總幹事謝志旭（右）坦承慘敗，下階段他無法獲得遴聘。 圖／取自謝志旭臉書
宜蘭三星地區農會改選結果「變天」，當權派無法掌握多數會員代表選票，現任績優總幹事謝志旭（右）坦承慘敗，下階段他無法獲得遴聘。 圖／取自謝志旭臉書

宜蘭縣10個農會今天改選農會代表及小組長，三星地區農會及五結鄉農會競爭激烈，開票結果三星地區農會當權派落後7票，承認慘敗，尋求連任的三星績優總幹事謝志旭將在下個階段無法通過遴聘，至於五結鄉農會由當權派穩穩掌握領先局面。

各基層農會選出45席的新任會員代表後，3月陸續選舉理監事、理事長，再由理事長遴聘同派的總幹事。

三星地區農會方面，現任總幹事謝志旭尋求連任，遭遇三星地區農會大同辦事處課員李智遠挑戰。由於謝是總分達92分的績優總幹事，取得優先遴聘資格，但今天開票結果，45席會員代表中出現26票比19票，當權派只掌握19票。

謝志旭得知開票後坦承「慘敗」，感嘆選風敗壞，自己做得這麼認真也沒有用。

謝志旭雖是目前唯一登記三星地區農會候聘總幹事，但由於下階段理監事產生後，會由在野派理事長當選，不同派的謝志旭勢必無法獲理事長遴聘，縣政府農業處將重新辦理第二輪總幹事遴聘登記。

謝志旭說，他選擇放下，第二輪不會去登記，沒必要再爭，應該也沒有其他人會跟李智遠競爭。

另外，五結鄉農會有前任總幹事李林欽的媳婦、農會會計部主任游偉榛，對上宜蘭縣議員呂惠卿的丈夫、利澤辦事處主任郭慶寺登記候聘總幹事。

開票結果29票比16票，當權派穩穩掌握多數會員代表票，即使今天出現大吉投開票所指導員忘了蓋章的選務瑕疵，就算該區全部5票會員代表選票都給了在野派，也是過不了。如無意外應由當權派續任，農會會計部主任游偉榛可獲遴聘為新任總幹事。

農會

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